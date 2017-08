Monumentos del mundo homenajean a víctimas de atentado en Barcelona

(SUN)

El edificio One World Trade Center de Nueva York, más conocido como la Torre de la Libertad, se iluminó hoy con los colores de la bandera española en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista de Barcelona.



El Ayuntamiento de Tel Aviv, en el parque Rabin, en Israel, se iluminó con las franjas rojas y amarilla de la bandera de España en homenaje a las víctimas que dejó el atentado en Barcelona.



Por su parte, la Torre Eiffel apagó su iluminación habitual en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado hoy en Barcelona.



En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo explicó que "París apagará la Torre Eiffel desde las 00.45 esta noche en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona".



Su tuit terminó con un mismo mensaje en catalán y en español: "#Som Barcelona #Somos Barcelona".



El Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, se iluminó con los colores de la bandera de España en homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona.



Por su parte, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó que la aguja del One World Trade Center, de más de 125 metros, brille esta noche en rojo y amarillo para honrar a los muertos y heridos en el ataque, según informó su oficina.



"En nombre de todos los neoyorquinos, mi corazón están con las víctimas del aparente ataque terrorista en Barcelona y con sus seres queridos", señaló Cuomo en un comunicado.



El dirigente demócrata dijo que "aquellos que buscan recoger los frutos del miedo y el odio nunca triunfarán", y calificó de "repugnante" el atentado "cobarde y sin sentido".



"Nueva York se solidariza con el pueblo español, como ellos han hecho por nosotros", dijo Cuomo.



El One World Trade Center, el edificio más alto de la ciudad, se alza en el extremo sur de Manhattan, en la zona donde se encontraban las Torres Gemelas hasta los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.



En respuesta al atentado de Barcelona, Cuomo anunció hoy que ha ordenado a las fuerzas de seguridad estatales un refuerzo de la seguridad y de las patrullas en puntos clave de Nueva York, incluidos los aeropuertos, puentes, túneles y sistemas de transportes.



El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) también ha aumentado la seguridad y ha desplegado unidades ante el Consulado de España y en otros puntos clave relacionadas con el país.