Georgia: Maestro toma una pistola y se dispara en salón de clases

GEORGIA(AP)

Las autoridades dicen que un maestro tomó una pistola en una escuela secundaria cerca de Atlanta y se disparó.



El sargento del condado de Douglas, Jesse Hambrick, declaró que ningún estudiante resultó herido.



Hambrick informó a The Associated Press que el maestro tomó el arma en Lithia Springs High School alrededor de las 7:15 de la mañana del jueves y luego sufrió una herida de bala autoinfligida en un aula.



Hambrick señaló que las autoridades creen que ningún estudiante estaba en el aula cuando ocurrió el hecho.



El maestro, descrito como un empleado que tenía 18 años trabajando en la escuela, fue llevado en helicóptero a un hospital.



Hambrick no tenía información sobre su condición.



Todas las clases del jueves fueron canceladas en la escuela, ubicada a unos 24 kilómetros al Oeste de Atlanta.