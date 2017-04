Aumentará Maduro milicias a 500 mil miembros

CARACAS(AP )

El presidente, Nicolás Maduro, anunció el lunes que aprobó aumentar el número de civiles incorporados a las milicias armadas de Venezuela, mientras persiste la tensión y las protestas opositoras en el país sudamericano.



El mandatario dijo esperar que el número de civiles uniformados crezca a 500 mil miembros, aunque ya superan los 100 mil, según cálculos oficiales. Agregó que a cada integrante de esa fuerza militar se le entregaría un fusil.



Las milicias bolivarianas fueron creadas por el fallecido presidente, Hugo Chávez, para incorporar a sus seguidores y colaborar con las otras fuerzas militares en la defensa de su revolución socialista frente a ataques locales y externos. Chávez se estableció como meta incrementar el cuerpo a un millón de civiles.



Al celebrar la creación de las milicias, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que ese cuerpo representa un "arma estratégica" y un "ícono de la unión cívico militar".



Maduro efectuó su anuncio durante un acto en el palacio de gobierno, donde se celebró el séptimo aniversario de las milicias en medio de las tensiones generadas por las protestas casi diarias que se vienen registrando desde finales del mes pasado a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que desde 2016 está bajo control de la oposición.



A pesar de que el máximo tribunal revirtió a inicios de mes los dictámenes contra el Congreso, las críticas internacionales y las protestas no han cesado.



Al rechazar el anuncio del mandatario sobre la entrega de fusiles a milicianos, el dirigente opositor Henrique Capriles indicó que según la constitución, los únicos que deben portar armas de guerra son los militares. "Venezuela no quiere fusiles, quiere comida y medicinas", indicó Capriles en su cuenta de Twitter al asegurar que Maduro está "más desesperado que nunca".



Asimismo, el ex presidente del Congreso, diputado Henry Ramos Allup, descartó que la declaración del mandatario pueda intimidar a los opositores, cuando faltan menos de dos días para una gran marcha que convocaron en la capital, y dijo en su cuenta de Twitter que con el aumento de las milicias "no acallarán al pueblo, ni aminorarán rechazo del 85% de venezolanos a su régimen".



La oposición ha escenificado recientes protestas desde hace más de dos semanas.



El número dos del oficialismo, diputado Diosdado Cabello, rechazó los cuestionamientos de los opositores contra las milicias, y adelantó que los civiles uniformados que vinieron desde el interior para participar en las celebraciones de este lunes se quedarán en Caracas para participar en la marcha oficialista prevista también para el 19 de abril a la que se sumarán "60 mil" motorizados.



Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron en un comunicado conjunto su pesar y rechazo por las muertes que han dejado las protestas de las últimas semanas en Venezuela, e hicieron un llamado a Caracas a que garantice la manifestación pacífica en la movilización del 19 de abril. De igual forma, pidieron a la oposición venezolana que ejerza con responsabilidad su derecho a la protesta.