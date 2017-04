Se amplía en EU búsqueda de sospechoso de asesinato de Facebook

WASHINGTON D.C. (SUN)

La policía estadounidense amplió este lunes a cuatro estados la búsqueda del hombre que transmitió por Facebook el asesinato de un anciano de Cleveland y que anunció su intención de seguir matando."He matado a 13 y voy en busca del 14 mientras estoy hablando", declaró el presunto asesino, identificado por la policía como Steve Stephens, de 37 años, en un vídeo que fue difundido el domingo en la red social Facebook.La policía de Cleveland, Ohio (noreste), señaló que el sospechoso estaba armado y era peligroso, y que había alertado a las autoridades de los cuatro estados vecinos de Indiana, Michigan (norte), Pensilvania y Nueva York (este) para que se mantuvieran alerta.Robert Godwin, de 74 años, fue atacado el domingo, aparentemente de forma aleatoria, cuando regresaba a su casa después de la cena de Pascua, informaron la policía y los medios locales."Sabemos que Steve está todavía por ahí, en algún lugar" dijo el jefe de policía de Cleveland, Calvin Williams. "No sabemos cual es su condición y actualmente desconocemos su localización. Pedimos a la gente que esté alerta".La policía emitió una orden judicial por homicidio agravado contra Stephens, descrito como un hombre negro con barba, de 1.85 m de altura y unos 110 kilos, que fue visto por última vez en un auto Ford Fusion blanco con una matrícula provisoria.En un video subido a la página de Facebook de Stephens, se ve a un hombre similar a él saliendo de un vehículo y acercándose a su víctima, a quien se le ve con una pistola en la cabeza y luego cayendo al suelo tras un disparo.Los videos fueron retirados por Facebook.La policía señaló que Stephens emitió el asesinato por Facebook Live pero que no habían verificado su anuncio de que iba a seguir matando.La madre de Stephens dijo a la cadena CNN que había hablado con su hijo el domingo después de haber sabido lo del video y que le había dicho que estaba disparando a gente porque estaba "enfadado con su novia".La policía indicó que la mujer a la que se refiere estaba en un lugar seguro.Detectives de Cleveland también establecieron contacto con Stephens al principio de la investigación, según Williams. "Intentaron convencerle para que se entregara pero, por supuesto, eso no ha sucedido por ahora así que estamos pidiendo a la gente que nos ayude a encontrar a este sujeto", aclaró.La última señal del teléfono de Stephens procede de Eerie, en Pensilvania, unos 160 km al este de Cleveland.La policía federal estadounidense (FBI) y el servicio de Marshals de Estados Unidos se sumaron a la búsqueda."Este hombre es peligroso y podría estar cerca, lejos, o entre ambos" dijo el agente especial del FBI al mando de la operación, Stephen Anthony."Vamos a hacer el mundo de este individuo muy, muy pequeño, así que soy optimista", informó por su parte Peter Elliot, jefe de policía encargado del caso. "Creo que van a pasar cosas, y creo que van a pasar bastante rápido", añadió.No obstante, Williams indicó que la policía había explorado durante la noche decenas de lugares "en vano"."Si hay alguien que está ayudando a Steve o cree que le esta ayudando, no es así. Se está metiendo en problemas junto a él", advirtió.Stephens trabajaba para Beech Brook, una agencia de salud del comportamiento que ofrece a niños servicios de salud mental, guarda y adopción, tratamientos para jóvenes en riesgo y otros programas.En su video, Stephens mostraba su acreditación de Beech Brook."Estamos impactados y horrorizados como todos", dijo Nancy Kortemeyer, una portavoz del organismo, a la CNN . "Pensar que uno de nuestros trabajadores podría hacer esto es espantoso".