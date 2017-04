Detienen a ex jefe de seguridad de Pinochet por torturas

SANTIAGO DE CHILE, Chile(AP)

Un ex alcalde y ex ministro del dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido el lunes por su presunta participación en cuatro casos de tortura en los inicios del régimen militar, informó la policía de investigaciones.



El coronel retirado Cristián Labbé se presentó voluntariamente en un cuartel policial ubicado en la misma comuna de la que fue alcalde electo democráticamente entre 1996 y 2012 y quedó detenido y a la espera de ser trasladado a Temuco, 700 kilómetros al sur de Santiago, por orden del juez Álvaro Mesa, quien dispuso su arresto en un regimiento de La Araucanía.



El ex militar era el encargado de seguridad de Pinochet (1973-1990) e integraba la temible policía secreta de la dictadura y fue el último vocero del dictador entre 1989 y 1990.



El abogado Cristián Espejo dijo que su defendido es víctima de una "persecución política" y aseveró que los demandantes han caído en contradicciones.



El ex coronel enfrenta desde octubre de 2014 otro proceso por el presunto secuestro y tortura de 13 disidentes en el vecino balneario de Tejas Verdes, pero la jueza del caso le otorgó la libertad provisional previo pago del equivalente a 350 dólares.



Juristas especializados en violaciones a los derechos humanos afirman que en Tejas Verdes Labbé no torturó directamente aunque mientras los opositores eran maltratados él "se paseaba por el lugar asesorando esas torturas", dijo en aquella ocasión el abogado Rodrigo Lledó.



También se indicó que habría participado en la formación de interrogadores y torturadores en Tejas Verdes, un regimiento que fue la cuna de la Dirección de Inteligencia Nacional, la primera y más salvaje policía represiva de Pinochet.



La dictadura de Pinochet dejó más de 3 mil 200 víctimas, entre asesinados y desaparecidos, y unos 37 mil presos políticos o torturados.