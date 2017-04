El gobierno español prepara una visita oficial a Cuba

MADRID, España(AP)

El ministro de Exteriores español aceptó organizar una visita de alto nivel a Cuba para profundizar las relaciones bilaterales que, de llevarse a cabo, sería la primera de un jefe de Estado a la isla en casi dos décadas.



Cuba recibió a los Reyes Juan Carlos y Sofía así como al entonces presidente del gobierno José María Aznar en 1999. Pero el viaje no fue una visita de Estado como tal ya que los tres asistían a la Cumbre Iberoamericana que ese año acogió La Habana.



Aunque no se fijaron fechas el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, señaló que deseaba que la visita fuese "lo antes posible" tras recibir una invitación de parte del canciller cubano Bruno Rodríguez quien se reunió en Madrid con el Rey Felipe VI y el presidente Mariano Rajoy.



Dastis dijo que España quiere ser el primer país en ratificar el nuevo acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea cuya aplicación provisional espera que también se produzca pronto.



El nuevo acuerdo no vincula el desarrollo económico en la isla a sus reformas políticas aunque sí se compromete a impulsar la democratización.



"Nuestra relación es una relación multifacética en la que abordamos todos los temas, incluso los que puedan ser más delicados, y lo hacemos con respeto y confianza", dijo el ministro español al ser interrogado por el estado de los derechos humanos en Cuba.



Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que las relaciones entre Cuba y España pasan por "un momento muy promisorio". "Estamos ante una oportunidad de desarrollar las relaciones históricas que ya existen", añadió.



España es el tercer socio comercial de Cuba y el octavo emisor de turistas a la isla. Pese a que las relaciones políticas no han estado en plena sintonía las empresas españolas han realizado importantes inversiones en Cuba, sobre todo en el sector hotelero.