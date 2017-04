Atribuyen cambio en ríos de Canadá al calentamiento global

WASHINGTON D.C. (AP)

De manera repentina, la mayor parte del agua que provenía del derretimiento de un glaciar del Noroeste de Canadá comenzó a alimentar un río en lugar del que abastecía regularmente, un fenómeno que científicos atribuyen al calentamiento global.



Lo anterior cambió la profundidad del río Slims de 10 pies (3 metros) a algo tan somero que en la sección más profunda, apenas alcanzaba los tobillos del equipo de científicos.



Actualmente el deshielo del glaciar Kaskawulsh en Yukón fluye principalmente hacía el Río Alsek, y desemboca en el Océano Pacífico en lugar de en el Mar de Bering, en el Ártico, como lo hacía originalmente.



Dan Shugar de la Universidad de Washington Tacoma, principal autor del estudio, dijo que la transformación del glaciar al parecer ocurrió en espacio de un solo día, el pasado 26 de mayo. Se formó un cañón de 30 metros (100 pies) al pie del glaciar, que reorientó las aguas a otro río.



El estudio se publicó el lunes en la revista Nature Geoscience.



Semejante desvío de aguas usualmente tarda tiempo en ocurrir, algo así como decenas de miles de años, y no se había observado en la época moderna y mucho menos tan rápido, señaló el coautor del estudio, Jim Best, de la Universidad de Illinois. Es distinto a algo como que el Río Mississippi altere su delta e involucra a más de un río, y ocurre al comienzo del cauce, no al final.



Los científicos habían ido al borde del glaciar Kaskawulsh en 2013. En ese momento, el Río Slims era "rápido, frío y profundo" y su cauce era tan fuerte que era un peligro atravesarlo, dijo Shugar. Volvieron el año pasado para encontrar que el río era poco profundo y apenas se movía, mientras que el Alsek era mucho más hondo y veloz.



"Quedamos realmente sorprendidos cuando llegamos al lugar y el río prácticamente no tenía agua", dijo Shugar sobre el Slims. "Podíamos caminar por ahí sin mojarnos la camiseta. Parecía más un lago serpenteante y no un río".