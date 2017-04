United remueve de avión a pareja que iba a su boda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una pareja que viajaba en United Airlines desde Houston, Estados Unidos, a su boda en Costa Rica, fue removida del avión por un agente del orden federal el sábado en medio de versiones contradictorias del incidente, según reportes de prensa.



El hecho viene en un momento de intenso escrutinio al enfoque de la aerolínea sobre el servicio a sus clientes luego de que un video mostró una semana atrás cómo un hombre en Chicago era arrastrado para sacarlo de un vuelo sobrevendido.



United dijo que la pareja trató repetidamente de sentarse en asientos más caros por los que no habían pagado y que no siguió las instrucciones de la tripulación, según reportó el canal de noticias KHOU 11 en Houston.



United Airlines, propiedad de United Continental Holdings Inc, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.



Michael Hohl y su prometida, Amber Maxwell, ofrecieron una versión diferente de la disputa. Hohl dijo que él y Maxwell encontraron a otro pasajero durmiendo tendido en sus asientos después de que fueron los últimos en abordar el vuelo, según una entrevista con KHOU.



Poco después de cambiarse a otros asientos vacíos en la cabina económica a unas filas de distancia, la tripulación de vuelo rechazó su solicitud de pagar la diferencia por los asientos, que United ofrece como "económico plus", y les dijo que regresaran a sus lugares originales, dijo Hohl.



"Pensamos que no era un gran problema, no es como si estuviéramos intentando pasarnos a un asiento de primera clase", dijo Hohl a KHOU. "Simplemente estábamos en una fila en la sección económica a unas pocas filas de nuestro asiento en la misma sección", agregó.



Luego cooperaron con un oficial del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que abordó y les dijo que tenían que bajarse del avión, dijo Hohl. La pareja fue reubicada en un vuelo el domingo, informó KHOU.