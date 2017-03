Pence ofrece aumentar apoyo a Costa Rica

WASHINGTON D.C. (AP )

El vicepresidente, Mike Pence, abordó el viernes con el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís maneras de incrementar la cooperación para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal desde América Central hasta Estados Unidos.



El comunicado de la Casa Blanca describe a la nación centroamericana como "un aliado clave" de Estados Unidos en la promoción de una prosperidad económica regional, seguridad y buena gobernabilidad a lo largo del hemisferio.



La Casa Blanca dijo que durante la reunión celebrada el viernes, Pence agradeció a Costa Rica por su "posición constructiva" a favor del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.



La oficina de Solís no difundió reacción alguna tras el encuentro.

Al conversar la víspera con reporteros, Solís rehusó responder si su gobierno es partidario de suspender a Venezuela de la OEA si no celebra elecciones a la brevedad, tal como lo planteó esta semana el secretario general Luis Almagro al presentar un informe sobre la nación caribeña.



Solís se convirtió en el segundo mandatario de la región en visitar la Casa Blanca después del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

La visita de Solís a la capital estadounidense incluyó la víspera un encuentro con el secretario de seguridad nacional John Kelly, quien ofreció apoyar las metas ticas de expandir su seguridad fronteriza por tierra, mar y aire, expandir su capacidad de combatir lavado de dinero y otras modalidades crimen organizado, y entrenar a fuerzas de seguridad costarricenses.



Solís describió su reunión con Kelly como "muy positiva" porque "nos ha manifestado su absoluta voluntad de ayudarnos en todo lo que sea necesario. Pudimos conversar sobre todos los acuerdos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la provisión de equipo para las fuerzas de seguridad".



El jefe de Estado centroamericano había dicho previamente que su visita a Washington buscaba afianzar la relación de Costa Rica con Estados Unidos pese a que los nuevos ocupantes de la Casa Blanca aún no han articulado una política hacia América Latina.