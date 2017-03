Grupo separatista vasco ETA planea iniciativa de desarme

MADRID, España(AP)

Grupos de la sociedad civil vasca completarán el desarme del grupo separatista vasco ETA para el 8 de abril, dijo el viernes un activista ambiental vinculado con la banda.



Los milicianos anunciaron un cese de fuego permanente en 2011, pero los gobiernos de España y Francia se han negado hasta el momento a reconocer el desarme porque ETA lo vinculó con el futuro de sus leales, dentro y fuera de la cárcel.



En todo este período las operaciones policiales han debilitado a la ETA, y el desarme sería un paso mayormente simbólico, ya que se cree que el arsenal en poder de los milicianos es pequeño y obsoleto.



Txetx Etcheverry, una personalidad destacada de la comunidad vasca francesa que trató de gestionar un desarme en 2016, dijo a The Associated Press que la nueva iniciativa, acordada con ETA, se realizará aunque las autoridades francesas no acepten recibir las armas.



"Si el gobierno francés no toma su responsabilidad, la sociedad civil vasca va a tomar la suya, no imaginamos dejar esta cuestión en el aire por cinco años más. Queremos hacer el desarme de ETA en su totalidad, de forma efectiva y compartida, con todas las fuerzas de la sociedad vasca", dijo Etcheverry, y prometió que "ETA quedará desarmada para la medianoche del 8 de abril."



Los gobiernos de Francia y Francia exigen que el grupo independentista vasco entregue incondicionalmente las armas y se disuelva.



ETA, la sigla en vasco de Patria Vasca y Libertad, fue fundada en 1959 durante la dictadura de Francisco Franco. Mató a 829 personas en su campaña de casi cuatro décadas para crear una patria vasca en el norte de España y el suroeste de Francia.



Su época más violenta fue la década de 1980, con cientos de atentados contra policías, políticos y empresarios. Un año después de matar a un agente de policía francés en París, en marzo de 2010, anunció que renunciaba a la violencia.



ETA ha puesto como condición para su disolución total que se permita a sus miembros encarcelados cumplir sus condenas en el norte de España.



Pero el viernes, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy no dio muestras de dar concesión alguna.



"Mi posición es exactamente la misma de siempre. ETA ha decidido desarmarse unilateralmente. Que lo haga, y de paso que se disuelva", dijo Rajoy en una reunión de su Partido Popular. Agregó que "el gobierno de España hará lo que se ha hecho siempre, aplicar la ley que es igual para todos".



Etcheverry, miembro de la organización ambientalista vasca Bizi, estaba entre los cinco activistas arrestados en diciembre en Louhossoa, en el sur de Francia, cuando la policía dijo haber encontrado un alijo de armas de la ETA.



Se les acusó de posesión de explosivos y armas y aguardan juicio en libertad bajo fianza. Los activistas dijeron que los arrestos en España y Francia apuntan a activistas por la paz que gestionan el desarme de la banda.



Etcheverry dijo que el grupo divulgará los detalles del desarme el sábado durante un evento en Biarritz, en el sur de Francia.



ETA busca "desbloquear la situación en los otros asuntos importantes del proceso de paz vasco" tales como el futuro de los presos y la reconciliación en la sociedad vasca. No habló de la disolución.



El gobernante regional vasco Iñigo Urkullu dijo que su gobierno estaba dispuesto a ayudar al proceso de desarme y pidió a París y Madrid que demuestren amplitud de miras para lograr una solución definitiva.



La región vasca, económicamente poderosa, de fuerte identidad cultural y donde se habla el vasco junto con el español, es una de las 17 regiones semiautónomas de España.