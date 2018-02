Nikolas Cruz, autor de tiroteo en Florida odiaba a los mexicanos

ORLANDO, Florida(GH)

Nikolas Cruz, el joven que realizó un tiroteo el 14 de febrero en una secundaria de Florida, realizó comentarios racistas, homofóbicos y antisemitas en un grupo cerrado de Instagram, informó CNN este sábado.



De acuerdo al medio de comunicación, Nikolas realizó comentarios racistas en el chat privado, mismo que se unió en agosto del 2017, y participaban seis personas que tuvieron como eje central los temas como el racismo, el odio hacia los afroamericanos, los inmigrantes y judíos.



"Habló sobre matar mexicanos, mantener a los negros encadenados y cortarles el cuello. Las declaraciones no fueron hechas en broma", reveló CNN.



En otro momento de la conversación en línea, Cruz escribió que odiaba a los "judíos, negros, inmigrantes", y en concreto que odiaba a los afroamericanos "simplemente porque son negros".



No obstante, en el chat se hicieron presentes fotografías y videos, que lanzaban mensajes de odio.



Un miembro del grupo reveló su aborrecimiento hacia las personas gays, y Nikolas coincidió con ella y sugirió dispararles en la nuca, además de llamarles traidoras a las mujeres blancas que tenían relaciones interraciales.



"Creo que voy a matar gente", escribió en otro momento de la conversación, ante lo que uno de los miembros le sugirió que no dijera cosas así. Cruz replicó que solo estaba bromeando.



Este viernes se dio a conocer que el autor busca declararse culpable de los crímenes para salvarse de ser sentenciado a la pena de muerte.