Muere hermana del presidente hondureño en choque aéreo

TEGUCIGALPA, Honduras(AP )

Hilda Hernández, hermana del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, murió el sábado junto con otras cinco personas al estrellarse el helicóptero en que viajaban. Tenía 51 años.



Hernández era una ingeniera agrónoma que se desempeñó como ministra de Comunicaciones en el gobierno de su hermano y como ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior del entonces presidente Porfirio Lobo.



El helicóptero militar en que viajaban Hernández, cuatro guardaespaldas y un piloto despegó del aeropuerto internacional de Tegucigalpa el sábado por la mañana. Se dirigía a su residencia en Comayagua, a unos 60 kilómetros (40 millas) al norte de la capital.



Poco después, la Fuerza Aérea reportó que la nave había desaparecido. Posteriormente los restos fueron encontrados en la montaña de Yerba Buena, sin sobrevivientes.



El presidente Hernández cambió la fotografía de su perfil en Twitter a un listón negro a manera de duelo.



"Dios tenga en su seno a Hilda Hernández, luchadora incansable de nuestro partido", declaró Reynaldo Sánchez, presidente del gobernante Partido Nacional, en un comunicado.



No se informó de una causa del choque, pero ocurrió justo cuando el país se encuentra afectado por un frente frío.



Juan Orlando Hernández está en medio de una disputa por los resultados de los comicios presidenciales del 26 de noviembre en Honduras, en los que las autoridades electorales dicen se llevó el 43% de los votos frente a 41,4% para el candidato opositor Salvador Nasralla.



Éste ha declarado que hubo fraude y no reconoce los resultados. El Tribunal Supremo Electoral aún no declara un ganador.