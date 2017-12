Aumentan menores no acompañados en la frontera

(SUN)

El número de menores no acompañados interceptados en la frontera con México cuando trataban de entrar ilegalmente en Estados Unidos aumentó 26% en octubre y noviembre, los dos primeros meses del año fiscal, según los datos publicados ayer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).



En total fueron interceptados 7 mil 168 menores: 3 mil 168 en octubre y 4 mil en noviembre, 26% más respecto a los dos meses anteriores.



“La mayoría de ellos procedía de Guatemala (3 mil 333) y México (mil 756), seguidos por Honduras (mil 154) y El Salvador (660)”, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que es la encargada de las detenciones en la frontera.



Los arrestos totales que la CBP registró en los dos primeros meses del año fiscal fueron 73 mil 861: 34 mil 855 en octubre y 39 mil seis en noviembre, cifras que doblan las de marzo (16 mil 588) y abril (15 mil 766), los meses con menos detenciones en la frontera con México desde la llegada del magnate Donald Trump a la Casa Blanca.



La semana pasada, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer las cifras de inmigrantes detenidos durante el año fiscal 2017, la administración del republicano expresó su preocupación por un aumento en la llegada de menores de edad indocumentados y no acompañados a través de la frontera Sur.



Estados Unidos vivió una crisis migratoria en 2014, bajo la administración del demócrata Barack Obama, ante la llegada de miles de menores de edad no acompañados, procedentes mayoritariamente del Triángulo Norte de Centroamérica.