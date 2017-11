EU: Hombre dispara por error en iglesia y hiere a esposa

TELLICO PLAINS, Tennessee(AP )

Un hombre se disparó accidentalmente y a su esposa mientras mostraba su pistola en una iglesia, informó la policía de Tennessee.



El incidente ocurrió cuando miembros de la Primera Iglesia Metodista Unida conversaban sobre armas en los templos, dijo el jefe de la policía de Tellico Plains, Russ Parks, al periódico The Knoxville News Sentinel.



Parks señaló que el hombre sacó una pistola Ruger calibre .380, retiró el cargador, vio que la recámara estuviera vacía y mostró el arma. Volvió a ponerle el cargador y la regresó a su funda.



Cuando alguien preguntó si podía ver la pistola, el individuo la sacó, dijo que no estaba cargada y oprimió el gatillo.



La bala atravesó la palma del hombre, penetró el costado izquierdo del abdomen de su esposa y salió por el lado derecho, señaló Parks.



La pareja, de ochenta y tantos años, fue trasladada por aire a un hospital. Al parecer las heridas no ponen en peligro la vida de ambos.