China pide a Corea del Norte y EU buscar acuerdo

BEIJING(AP )

China reiteró el jueves su llamado para que Estados Unidos y Corea del Norte lleguen un acuerdo bajo el cual Pyongyang suspendería su programa nuclear a cambio de concesiones políticas, al parecer contradiciendo comentarios formulados el día anterior por el presidente norteamericano, Donald Trump.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang Geng, enfatizó que la posición de China no ha cambiado en torno al "congelamiento recíproco", es decir, un acuerdo bajo el cual Norcorea congelaría su programa nuclear y Estados Unidos y Corea del Sur congelarían sus maniobras militares.



Ese sería "un primer paso", dijo el portavoz.



"Creemos que el congelamiento recíproco es el plan más viable, más razonable, en el contexto actual, es un plan que no solo aliviaría las tensiones actuales sino que resolvería las inquietudes de seguridad más apremiantes de todas las partes", dijo Geng a reporteros en conferencia de prensa.



Semejante acuerdo "crearía las oportunidades y las condiciones para la reanudación de conversaciones de paz y para hallar soluciones que resuelvan esta crisis", dijo Geng.



Estados Unidos ha descartado participar en un acuerdo así, afirmando que Corea del Norte tiene que abandonar su programa nuclear antes de cualquier inicio de negociaciones. El miércoles, Trump dijo a reporteros que China manifestó su acuerdo con esa posición en la gira de 12 días que realizó por Asia.



El viaje incluyó una parada en China, donde Trump se reunió con el presidente chino Xi Jinping.



"El presidente Xi reconoció que una Corea del Norte con armas nucleares es una grave amenaza para China y acordamos que no aceptaríamos ese acuerdo llamado de congelamiento recíproco porque han fracasado en el pasado", dijo Trump.



China y Rusia han tratado de impulsar el acuerdo, también llamado "suspensión dual", como manera de reanudar las negociaciones.

China, el único aliado importante de Corea del Norte, declaró el miércoles que enviaría un emisario de alto nivel a la capital norcoreana, Pyongyang, a pesar de que las relaciones entre los dos vecinos han sido frías en tiempos recientes.



La agencia de noticias china Xinhua reportó que el emisario será Song Tao, director del departamento de relaciones internacionales del Partido Comunista.



Song viajará a Pyongyang el viernes para informarle a los norcoreanos sobre los resultados del cónclave partidista realizado el mes pasado. Será el primer funcionario chino de nivel ministerial en visitar Corea del Norte desde octubre de 2015.



Trump, quien está deseoso de que China presione más a Corea del Norte para que ponga fin a su programa nuclear, reaccionó al anuncio de la visita calificándola de "medida importante".