Trump posee archivos secretos del asesinato de John F. Kennedy

WASHINGTON D.C. (AP)

La publicación anticipada de miles de documentos gubernamentales nunca antes vistos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy ha levantado a los eruditos y detectives de los sillones.



Ahora, están esperando ver si el presidente Donald Trump bloqueará la publicación de archivos que podrían arrojar luz sobre una tragedia que ha despertado teorías de conspiración durante décadas.



Los Archivos Nacionales tienen hasta el 26 de octubre para dar a conocer los archivos restantes relacionados con el asesinato de Kennedy en 1963, a menos que Trump intervenga.



La CIA y el FBI, cuyos registros constituyen la mayor parte del lote, no informaron si apelaron al presidente republicano para mantenerlos en secreto.



"El público estadounidense merece conocer los hechos o, al menos, se merecen saber lo que el gobierno les ha ocultado durante todos estos años", dijo Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia y autor de un libro sobre Kennedy.



"Ha pasado mucho tiempo para llegar a esta información", declaró.



Es poco probable que los documentos contengan grandes revelaciones sobre el asesinato de Kennedy, informó el juez John Tunheim, quien fue presidente de la Agencia Independiente en la década de 1990 que hizo públicos muchos registros de asesinatos y decidió cuánto tiempo podría permanecer otro en secreto.



Sabato y otros estudiosos de JFK creen que el tesoro de los archivos puede proporcionar información sobre el viaje del asesino Lee Harvey Oswald a la ciudad de México semanas antes del asesinato, durante el cual visitó las embajadas soviéticas y cubanas.



La razón declarada de Oswald para ir fue obtener visas que le permitirían ingresar a Cuba y la Unión Soviética, según la Comisión Warren, el organismo de investigación establecido por el presidente Lyndon B. Johnson, pero se desconoce mucho sobre el viaje.



Entre la información protegida que está disponible para su publicación se encuentran detalles sobre los arreglos que los Estados Unidos celebraron con el gobierno mexicano que le permitieron tener una estrecha vigilancia de esas y otras embajadas, dijo Tunheim, un juez federal en Minnesota.



Los expertos de Kennedy también esperan ver el informe completo sobre el viaje de Oswald a la Ciudad de México por parte de los empleados del comité de la Cámara que investigó el asesinato, dijo Rex Bradford, presidente de la Fundación Mary Ferrell, que publica los registros de asesinato.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a correos electrónicos en busca de comentarios.



El FBI se negó a comentar si le pidió a Trump que mantuviera ocultos los archivos.



Una portavoz de la CIA dijo sólo que "sigue participando en el proceso para determinar los próximos pasos apropiados con respecto a cualquier información de la CIA no publicada previamente".



El Congreso ordenó en 1992 que todos los documentos de asesinato sean publicados dentro de 25 años, a menos que el presidente afirme que hacerlo dañaría al departamento de Inteligenia, la aplicación de la ley, las operaciones militares o las relaciones exteriores.



Los documentos aún secretos incluyen más de 3 mil que nunca han sido vistos por el público y más de 30 mil que se han publicado previamente, pero con redacciones.