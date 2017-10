Theresa May busca desbloquear negociaciones del Brexit

LONDRES, Inglaterra(AP )

La primera ministra británica Theresa May habló directamente con los líderes de algunos de los estados miembros más importantes de la Unión Europea antes de una reunión en Bruselas para tratar de desbloquear las negociaciones sobre la salida de Gran Bretaña del bloque.



May habló por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel y planeaba llamar al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro irlandés Leo Varadkar antes de una cena de trabajo con altos funcionarios de la Unión Europea en Bruselas el lunes.



La oficina de May se esforzó por insistir en que la cena con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y el jefe negociador, Michel Barnier, se había planificado semanas atrás. La UE dijo que se anunció tarde porque ambas partes querían estar seguras de que podrían asistir.



Además del Brexit, la sesión incluirá discusiones sobre Irán y el extremismo en Internet, informó la oficina de May.



La sesión se produce pocos días después de que Barnier advirtió que la última ronda de conversaciones sobre el Brexit terminó en un "estancamiento inquietante" sobre las obligaciones financieras de Gran Bretaña hacia el bloque.



La UE calcula que Gran Bretaña debe pagar de 60 mil a 100 mil millones de euros (80 mil a 120 mil millones de dólares) para liquidar los compromisos que contrajo mientras formaba parte de la Unión Europea, como los proyectos de desarrollo y las pensiones de los funcionarios públicos. Gran Bretaña ha rechazado tales cifras.



Además, la UE está exigiendo avances en otros temas del divorcio -como los derechos de los ciudadanos y el estatus de la frontera entre República de Irlanda e Irlanda del Norte- antes de que las conversaciones puedan avanzar a cuestiones como los acuerdos comerciales y de seguridad.



Se espera que los líderes de otros 27 estados miembros dictaminen esta semana que no ha habido suficiente progreso para que las conversaciones avancen.