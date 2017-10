Clinton dice que Assange es un instrumento de Rusia

CANBERRA, Australia(AP )

Hillary Clinton acusó el lunes al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de ser un instrumento de los servicios rusos de inteligencia por difundir emails filtrados que dañaron su campaña el año pasado, cuando fue la candidata presidencial demócrata en Estados Unidos.



Assange se ha "vuelto una especie de nihilista oportunista a las órdenes de un dictador", el presidente ruso Vladimir Putin, dijo la exfuncionaria estadounidense a la emisora estatal Australian Broadcasting Corp.



"Él es una herramienta de la inteligencia rusa. Si es un mártir del libre discurso, ¿por qué WikiLeaks nunca publica nada sobre Rusia?", agregó.



Clinton se refería a la difusión que hizo WikiLeaks de correos perjudiciales para el Comité Nacional Demócrata durante la campaña electoral en Estados Unidos en 2016.



Assange, quien está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, respondió el lunes en Twitter que Clinton "no es una persona creíble".



"No es solo que mienta constantemente. No es solo que lance miradas amenazantes y se sienta con derecho a estar furiosa", agregó el australiano en un tuit. "Miren de cerca. Hay algo más oscuro dentro. Algo escalofriante rara vez visto".



En la entrevista, Clinton rechazó el comentario de la reportera Sarah Ferguson de que Assange simplemente estaba haciendo el papel de un periodista al dar a conocer la información. La excandidata presidencial dijo que la información obtenida la usaron "para denigrarme, a mí y a mi campaña, a la gente que me apoyaba y para ayudar a Trump".



Assange se oculta en la embajada ecuatoriana desde 2012 para no ser extraditado a Suecia por una investigación de abuso sexual. Aunque en mayo las autoridades suecas le informaron que ya no era objeto de una investigación por violación, el fundador de WikiLeaks sigue refugiado en la sede diplomática por temor a ser extraditado a Estados Unidos por la masiva publicación de miles de documentos clasificados del gobierno.



En abril, el director de la CIA Mike Pompeo declaró a WikiLeaks "un servicio hostil de inteligencia" y una amenaza a la seguridad nacional. El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que el arresto de Assange es prioridad mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acelera esfuerzos para procesar a la gente que filtra información clasificada a la prensa.