EU pone fin a permiso temporal para centroamericanos

NUEVA YORK, EU(AP )

Más de dos mil 700 centroamericanos —en su mayoría jóvenes que recientemente recibieron aprobación para beneficiarse de un programa creado por el ex presidente Barack Obama que les permitía vivir en Estados Unidos— no podrán trasladarse ahora al país debido a que el gobierno de Donald Trump puso fin el miércoles a la iniciativa.



Servicios de Inmigración y de Ciudadanía de Estados Unidos publicaron un aviso anunciando la desaparición de un componente clave de este programa, que fue creado en 2014 para asistir a jóvenes que huyen de la pobreza y violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras.



El programa, llamado en inglés Central American Minors Program o CAM, pretendía contener la llegada de menores centroamericanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.



El gobierno estadounidense anunció la eliminación del permiso temporal que se ofrecía a centroamericanos que cumplieran ciertos requisitos y que tras ese plazo en Estados Unidos podían renovar. La condición de refugiado que ofrece CAM, sin embargo, sigue vigente.



Hasta el 13 de julio de este año, siete mil 306 centroamericanos solicitantes del programa fueron entrevistados por el gobierno estadounidense, según datos oficiales. Un 30% de éstos fueron aprobados como refugiados, un 69% fueron recomendados para obtener el permiso temporal y un 1% de las peticiones fueron denegadas.

Los requisitos de CAM eran muy específicos.



CAM además permitía que algunos padres centroamericanos que residen legalmente en Estados Unidos solicitaran que sus hijos que viven en Centroamérica fueran traídos al país como refugiados o con el permiso temporal a pesar de que ellos no fueran refugiados. La iniciativa ofrecía por primera vez a personas con estatus de protección temporal (TPS) la posibilidad de traer a Estados Unidos a un hijo suyo.



Portavoces del gobierno no respondieron de forma inmediata una pregunta de The Associated Press sobre el motivo del fin del programa, aunque el portal de internet de Servicios de Inmigración y de Ciudadanía indica que bajo las órdenes ejecutivas de Trump el permiso temporal sólo se podría entregar a individuos que demuestran “motivos humanitarios urgentes” o “un beneficios público significativo”.



Hasta ahora mil 110 salvadoreños que se han acogido al permiso temporal han llegado a Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido con 324 hondureños y 31 guatemaltecos.



Lisa Frydman, del grupo Kids in Need of Defense, dijo que los dos mil 700 centroamericanos que se han quedado en el limbo es posible que ahora usen coyotes para ingresar a Estados Unidos ilegalmente.



“¿Qué otras opciones van a tener? Pasaron por todo el proceso, cumplieron con todos los pasos y ahora están trabados porque el presidente Trump les cerró la puerta en la cara”, dijo Frydman.



El gobierno estadounidense señaló que los aprobados para el permiso temporal que se encuentran en Centroamérica tendrán que rellenar y enviar la solicitud I-131 de documentos de viaje si quieren intentar ingresar a Estados Unidos, lo que supone un largo proceso según expertos. Los que se encuentran ya en Estados Unidos tendrán que rellenarla antes de que su permiso temporal expire.