Congresista brasileño deberá pagar por insulto sexista

SAO PAULO(AP)

Un tribunal brasileño ordenó a un legislador conservador pagarle a una colega 10 mil reales (3 mil 125 dólares) por decir que era tan fea que no valía la pena violarla.



La jueza Nancy Andrighi de la Corte Federal de Apelaciones ordenó a Jair Bolsonaro pagar a la congresista María do Rosario por decir en una entrevista con un diario en diciembre del 2014 que “a ella ni vale la pena violarla, es demasiado fea”.



Un día antes de la entrevista, Bolsonaro dijo en el pleno del Congreso que Do Rosario le había tildado de “violador” en el 2003, pero que él no la violaría porque “no se lo merece”.



Los legisladores brasileños tienen inmunidad parlamentaria por cualquier comentario que hagan dentro del recinto legislativo, pero el tribunal dijo que el congresista debe pagar porque hizo sus comentarios en una entrevista con un periódico.