Hay indicios "creíbles" de ataque químico en Siria: OPAQ

El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) indicó que hay indicios "creíbles" de que hubo un ataque químico en la provincia siria de Idlib el pasado 4 de abril, en el que murieron más de 80 personas.



El organismo sesionó para examinar el presunto ataque con armas químicas en Khan Sheikhum, en el Sur de Idlib, de acuerdo con información que difundió el portal de noticias de Naciones Unidas.



Celebró una sesión especial hoy para examinar el presunto ataque con ese tipo de armas en Khan Sheikhum, en el sur de la provincia siria de Idlib, el pasado 4 de abril, en el que murieron más de 80 personas.



Según una nota de prensa de la OPAQ, sus expertos analizan toda la información que se ha podido recabar de diferentes fuentes en torno a los hechos.



El reporte final que entregará la Misión de Búsqueda de Hechos podría estar listo en tres semanas.



La comunicación no hizo alusión a la solicitud de Rusia, que demanda que la Misión de Búsqueda esté conformada sobre una base "geográficamente balanceada" y que la recogida de evidencias no se haga de manera remota, sino in situ (en el lugar), abundó el Centro de Noticias de la ONU.



La OPAQ es la organización internacional que los Estados Partes adherentes a la Convención sobre las Armas Químicas crearon en 1997 con el propósito de eliminar todo tipo de armamento de esta naturaleza en el mundo.