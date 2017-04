Ingresa Duarte a penal guatemalteco en espera de extradición

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pálido y visiblemente cansado Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, México, quien había huido de la justicia de su país, llegó a la capital guatemalteca la madrugada del domingo, tras ser detenido la noche del sábado a unos 140 kilómetros de la capital.Duarte fue capturado al oeste de la capital guatemalteca, tras una orden de aprehensión solicitada por la fiscalía del país centroamericano a petición de la Procuraduría General de la República de México, que le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Tras su detención y de que un juez le hiciera saber el motivo de su captura, Duarte fue trasladado a la capital y recluido en la prisión de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar.El ex gobernador de Veracruz de 43 años, llegó a la capital custodiado por lo menos dos docenas de policías guatemaltecos y a su ingreso a prisión dijo "No tengo comentarios, gracias" a preguntas de The Associated Press.El ex gobernador es prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses. La Procuraduría General de la República en un comunicado dijo el sábado que ya trabaja en la solicitud de extradición.Duarte gobernó Veracruz desde 2010 hasta el 12 de octubre de 2016, cuando dejó su cargo a menos de dos meses de concluir su mandato alegando que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra, pero poco después desapareció.Durante tres días las autoridades guatemaltecas y mexicanas siguieron de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las 8 de la noche del sábado en un hotel donde estaba en compañía de su esposa, dijo Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala. El ex dirigente había recibido una llamada de la fiscalía mexicana que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación a una zona común para ser detenido por la policía, agregó.Duarte salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó nada, apuntó el funcionario.El veracruzano es el segundo ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto en ser detenido en menos de una semana.El caso de Duarte ha sido uno de los más sensibles para la opinión pública por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, además de por la impunidad y la corrupción que reinó en la región.Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares vinculados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el ex dirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades."No tengo cuentas en el extranjero", dijo antes de huir. "No tengo propiedades".A finales de octubre el PRI expulsó a Duarte y en noviembre la fiscalía federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (730 mil dólares) por información que llevara a su captura.En un comunicado el sábado por la noche, el Partido Revolucionario Institucional pidió que "se sancione ejemplarmente" a Duarte "así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva".