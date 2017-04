"Cae" Javier Duarte; le llamaron para que se entregara

GUATEMALA(AP)

Salió de manera voluntaria y sin armas de la habitación del hotel en el que estaba en Panajachel, Guatemala. Así detuvieron ayer a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.



Prófugo de la justicia desde hace seis meses recibió una llamada de la Fiscalía mexicana para informarle que ya estaba localizado y que saliera de la habitación para ser detenido por la Policía. En ese momento se encontraba en compañía de su esposa.



La Procuraduría General de la República (PGR) informó de través de un comunicado que ya trabaja para solicitar su extradición.



El veracruzano es el segundo ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ser detenido en menos de una semana.



TRES DÍAS DE SEGUIRLO



Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala, detalló que las autoridades de ambos países le seguían de cerca la pista a Duarte desde hacía tres días.



El funcionario añadió que Duarte salió de forma voluntaria, que no iba armado y que no le incautaron nada.



Las autoridades guatemaltecas lo iban a poner a disposición de un juez que escucharía su declaración y decidiría a dónde sería trasladado y cuándo.