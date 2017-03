VIDEO: Tren en NY crea una enorme ola de nieve

(SUN)

La tormenta “Stella”, la peor nevada en lo que va de la temporada y que paralizó hace unos días el Noreste de Estados Unidos, afectó las actividades de miles de personas y el transporte en varias ciudades.Las estaciones de tren no fueron la excepción y un video en cámara lenta da cuenta del momento en el que un grupo de pasajeros es cubierto de nieve por un tren que llegaba a la estación Rhinecliff-Kingston Amtrak en Rhinecliff, Nueva York, que se encuentra en la orilla oriental del río Hudson.El tren entró a la estación con demasiada nieve acumulada en los rieles y no consiguió reducir la velocidad lo suficiente, por lo que generó una ola helada que cubrió por completo a las personas que esperaban subir a los vagones.En las imágenes compartidas en YouTube por el usuario Nick Colvin se ve la gran avalancha en cámara lenta, impactando a todos los pasajeros. "El tren se mueve más rápido de lo habitual y la nieve fresca dio lugar a una llegada más espectacular de lo esperado”, dijo Nick en la descripción de su publicación.La gente no tuvo de reaccionar y algunos de ellos incluso tropezaron. Testigos señalan que al menos una persona sufrió una lesión en la cabeza.Colvin dijo a NBC NY que, aunque parecía que el tren se iba a salir de sus rieles, ni él ni el resto de los usuarios de la red de transporte se encontraban enpeligro peligro a pesar de haber recibido el impacto de la nieve.