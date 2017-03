California: Jueza pide que desistan de arrestar migrantes en tribunales

SAN FRANCISCO(AP )

La titular de la Corte Suprema de California pidió el jueves a los agentes federales que desistan de arrestar a inmigrantes en los tribunales, a fin de proteger su acceso a la justicia.



La jueza Tani G. Cantil-Sakauye dijo en una misiva a las autoridades federales que le preocupan informes recientes sobre agentes de inmigración que van a los tribunales a arrestar a los inmigrantes, ya que esto afectará la confianza de la gente en el sistema judicial.



"Los tribunales no se deben utilizar como carnada en la necesaria aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país", escribió en la carta al secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el de Seguridad Nacional, John Kelly. Añadió que víctimas y testigos de crímenes y de violencia doméstica acuden a las cortes en busca de justicia.



La policía de inmigración y aduanas ICE no hizo de inmediato declaraciones sobre la carta.



Se han registrado arrestos en las cortes de California, Oregon y Texas por parte de agentes federales de inmigración que tienen orden del gobierno del presidente Donald Trump de incrementar las deportaciones.



El mes pasado, agentes de inmigración en El Paso, Texas, arrestaron a una mujer que se encontraba en un tribunal para pedir una orden de protección contra un presunto abusador.



El arresto provocó la indignación de sus defensores, quienes dijeron que disuadiría a otras víctimas de denunciar abusos.



"Las políticas represivas que incluyen la vigilancia de tribunales y el arresto de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan peligro alguno para la seguridad pública, no son seguras ni justas", escribió Cantil-Sakauye. No solo comprometen nuestro valor medular de imparcialidad sino que socavan la capacidad del sector judicial de dar acceso igualitario a la justicia".