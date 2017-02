"Dreamer" admitió vínculo con pandillas, dice Fiscal de EU

SEATTLE, Washington, EU(AP )

Un mexicano del área de Seattle que fue detenido pese a que está en un programa que protege a los "dreamers" admitió tener vínculos con pandillas y haber sido arrestado antes, afirmó el jueves el Departamento de Justicia.Daniel Ramírez Medina, de 23 años, "declaró 'no, ya no', cuando se le preguntó si es que él está o ha estado involucrado en alguna actividad de pandillas", se afirma en documentos que el departamento presentó ante la corte.Ramírez, que fue traído a Estados Unidos a los 7 años, está amparado por el plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual fue promulgado por el ex presidente, Barack Obama , con una orden ejecutiva en 2012. Permite que ciertos inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños puedan permanecer en el país y obtener un permiso de trabajo.El joven fue interrogado por los agentes de inmigración que lo arrestaron debido a un tatuaje que tiene, descrito en los documentos como un "tatuaje de las pandillas"."Respondió que 'solía andar con los Sureños en California', que 'huyó de California para escapar de las pandillas' y que 'todavía anda' con pandilleros en el estado de Washington", agregan los documentos.Mark Rosenbaum, uno de los abogados del acusado, dijo que los alegatos son falsos y que las autoridades identificaron mal el tatuaje."El señor Ramírez no dijo estas cosas porque no son ciertas", afirmó el abogado en un comunicado. "Y si bien estos alegatos son inverosímiles y totalmente inventados, no serían evidencia suficiente para que el señor Ramírez sea una amenaza a la seguridad pública ni a la seguridad nacional".Ramírez fue detenido el viernes pasado en el suburbio de Des Moines, en Seattle. Su arresto desató un debate nacional sobre las prioridades migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.Algunas personas ven el arresto como el inicio de un ataque contra el DACA, mientras que las autoridades federales dicen que solo se trata de un ejercicio rutinario de su autoridad.Ramírez tiene un hijo de 3 años que es estadounidense, de acuerdo con sus abogados. Trabajó en los campos de cultivo de California antes de mudarse al estado de Washington, y luego pasó dos veces las revisiones de antecedentes penales necesarias para acogerse al DACA, agregaron los abogados.La última vez que pasó una de estas revisiones fue hace casi un año y no tiene antecedentes delictivos, agregaron.El joven fue detenido cuando agentes de inmigración aparecieron en su casa para detener a su padre, identificado como Antonio Ramírez Polendo.Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el padre del joven fue deportado ocho veces entre el 2000 y el 2006 y cumplió un año de prisión en el estado de Washington por un delito de narcotráfico.El DACA, que según sus simpatizantes es un programa para los llamados "dreamers" y según sus detractores es una "amnistía ilegal", ha protegido a aproximadamente a 750 mil inmigrantes desde 2012.Ramírez está en un centro de detención de Tacoma mientras se aclara su proceso de deportación, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. A los beneficiarios del DACA se les puede revocar su estatus si se determina que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, se añade en el texto.Las autoridades han revocado el estatus de unos 1.500 beneficiarios del DACA desde el 2012, debido a sus antecedentes delictivos o afiliaciones a pandillas.