EU: Estudiantes salen de clase por comentario "racista" de maestra

NUEVA JERSEY(GH)

Los estudiantes de la escuela Cliffside Park High School, en Nueva Jersey, abandonaron la clase después de que una profesora de Inglés les dijo que “hombres y mujeres están luchando por su derecho a hablar estadounidense” después de que los sorprendió susurrando en español, reporta el Daily Mail El momento fue captado en un video en Snapchat y ha sido compartido en las redes sociales más de 20 mil veces.Según un alumno que presenció el altercado, la maestra le pidió a los estudiantes que susurraban en español que se detuvieran varias veces, antes de hacer el comentario.El video comienza cuando la maestra dice: "Hombres y mujeres luchan. No luchan por tu derecho a hablar español. Están luchando por su derecho a hablar estadounidense”.Esto sucedió en una escuela con una comunidad diversa y con una gran población hispanohablante.Un estudiante responde a la maestra y le dice: "Estás siendo racista. Sé cómo hablar inglés”.Ahí es cuando los estudiantes salen del aula mientras la profesora señala la puerta repetidamente diciendo 'adiós'.El video ha levantado varias reacciones de estudiantes y ex alumnos."Esta escuela no es una escuela negativa", dijo Carmen Benitez, estudiante de último año en Cliffside Park H.S.'Sabes que hay muchas culturas diferentes en nuestra escuela. Hay muchos maestros que nos respetan".La alumna Marvin Moreno le dijo a Pix 11: "Vas a la escuela a aprender, no vas a sentirte atacado por alguien que crees que es un educador".No está claro aún si autoridades escolares tomarán acciones contra la maestra.