Cuestionan en redes poca empatía contra ataque en Somalia

SOMALIA(GH)

Somalia sufre su peor atentado: +200 muertos, +400 heridos. Tristemente no será portada, porque es África. pic.twitter.com/d0FYzP5o9v — Carlos FerrerSotillo (@carlosferrersot) 15 de octubre de 2017

Si el atentado que dejó 251 muertos en Somalia hubiese sido en algún país desarrollado, muchos ya hubiesen cambiado la foto de perfil. — diego alarcon (@Diegoalarconok) 15 de octubre de 2017

230 muertos en un atentado. Pero lejos, y negros. Somalia pic.twitter.com/Fl5GuqydZR — Miguel A. Rodríguez (@Marodriguez1971) 15 de octubre de 2017

En redes sociales cuestionan la poca difusión que ha tenido el atentado en Somalia, considerado el más mortífero de la nación africana.“Somalia sufre su peor atentado: +200 muertos, +400 heridos. Tristemente no será portada, porque es África”, escribió en su cuenta de Twitter Carlos Ferrer Sotillo?.Por su parte, Diego Alarcón dice que “si el atentado que dejó 251 (sic) muertos en Somalia hubiese sido en algún país desarrollado, muchos ya hubiesen cambiado la foto de perfil”.Miguel A. Rodríguez?, que según su descripción en su cuenta de Twitter es periodista y trabajador humanitario, originario de España, con tono sarcástico remarca la poca importancia que medios han dado a la noticia debido a que es África y son negros.Cabe mencionar que cuando ocurre una tragedia similar en otras regiones del mundo, inmediatamente se convierte en tendencia e, incluso, algunos perfiles de cuentas de redes, principalmente Facebook, se cambian por la bandera del país afectado.La potente explosión de un camión en la capital de Somalia mató a por lo menos 276 personas y dejó a más 275 personas heridas, informó un senador el domingo.Es el atentado más mortífero en la nación del Cuerno de África y se prevé que el número de muertes aumente.Abshir Abdi Ahmed citó a doctores en los saturados hospitales que visitó en Mogadiscio un día después de que un camión repleto de explosivos se dirigiera a una calle llena de gente cerca de los principales ministerios del gobierno, incluido el de asuntos exteriores.Muchos de los cuerpos en las morgues aún no se identifican, dijo.El gobierno de Somalia culpa al grupo Al Shabab, vinculado a Al Qaeda, por el atentado del sábado en Mogadiscio, al que consideró un "desastre nacional".Sin embargo, Al Shabab, que suele efectuar atentados en áreas destacadas de la capital, permanece en silencio.A principios de este año Al Shabab prometió continuar con los ataques luego de que el gobierno del presidente Donald Trump y el mandatario de Somalia anunciaran nuevos operativos militares en contra del grupo.Los médicos luchaban el domingo por tratar de salvar a cientos de víctimas gravemente heridas, muchas con quemaduras que los han dejado irreconocibles.“Esto es realmente horrendo, nunca habíamos visto algo así”, dijo el médico Mohamed Yusuf, director del hospital Medina.Las sirenas de ambulancias se escuchaban por toda la ciudad un día después de la explosión y las familias desoladas deambulaban entre los escombros de edificios en busca de parientes desaparecidos.“En los 10 años que llevamos como rescatistas en Mogadiscio no habíamos visto algo como esto”, tuiteó el servicio de ambulancias Aamin.El presidente Mohamed Abdullahi Mohamed declaró tres días de luto y se unió a miles de personas que respondieron a una petición desesperada de los hospitales a la población para donar sangre a las víctimas.“Estoy suplicando a todos los somalíes a que vengan y donen”, expresó el mandatario.La ciudad de Mogadiscio está acostumbrada a explosiones letales de Al Shabab, sin embargo no había presenciado una como la del sábado.El estallido destrozó las esperanzas de recuperación en un país empobrecido y frágil tras décadas de conflicto.También suscitó dudas sobre la capacidad del gobierno para asegurar la ciudad, que cuenta con una población de más de 2 millones de personas."A ellos no les importan las vidas del pueblo somalí, madres, padres e hijos", afirmó el primer ministro Hassan Ali Khaire."Han atacado el área más poblada de Mogadiscio y sólo han matado a civiles".Rescatistas buscaban a sobrevivientes atrapados bajo los escombros del hotel Safari, que fue destruido en su mayor parte y se encuentra cerca de la cancillería de Somalia.La fuerza de la explosión hizo desaparecer las puertas de metal y los muros contra estallidos que habían sido erigidos frente al hotel.Estados Unidos condenó la explosión y dijo que “esos ataques tan cobardes fortalecen el compromiso de Estados Unidos para ayudar a nuestros socios en Somalia y de la Unión Africana a combatir la amenaza del terrorismo”.La explosión del sábado ocurrió dos días después de que el director del Mando Africano de los Estados Unidos se reuniera con el presidente de Somalia, y de la renuncia del ministro de defensa y del jefe del ejército por razones que no se han dado a conocer.