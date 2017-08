ONU retira los últimos contenedores con armas de las FARC

FONSECA, Colombia (AP )

Caía un sol aplastante bajo La Guajira, en el norte de Colombia, cuando el presidente Juan Manuel Santos cerraba el último de los depósitos que resguarda el armamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de que éstos comenzaran a ser retirados del lugar.



Más de ocho mil fusiles que hasta hace poco estaban en manos de la guerrilla habían permanecido almacenados en 26 zonas de desarme, pero según informó la ONU, todos los contenedores serían removidos a última hora del martes.



La operación inició en el día y durante la ceremonia se escucharon los aplausos de rebeldes y miembros del Ejército. “Hoy es el último suspiro de ese conflicto. Ya las FARC son ciudadanos colombianos sin armas”, afirmó Santos mientras unos ex guerrilleros se acercaban a tomar fotos y otros seguían sus labores cotidianas.



“Esto encarrila al país hacia una nueva etapa”, agregó Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU en Colombia desde el lugar.



Arnault dio las cifras del inventario bélico de las FARC: además de las ocho mil 112 armas se recogieron 1,3 millón de cartuchos, 22 toneladas de explosivos, más de tres mil granadas y mil minas antipersona, entre otras cosas. Parte de ese arsenal fue destruido en el lugar mientras que otras piezas serán fundidas y convertidas en monumentos para conmemorar el final del conflicto armado más largo de América.



El líder guerrillero Iván Márquez aprovechó el escenario, con gran atención mediática, para llamar la atención sobre el reciente asesinato de dos rebeldes en zonas de donde ya no había armas.



Las FARC se constituirán en una formación política legal a fines de mes. “El nuevo partido seguramente se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia”, anunció Márquez en la primera mención pública de un probable nombre para esa formación. “Estaremos dentro del sistema, pero levantaremos clara y nítida nuestra voz contra el sistema”, agregó.



Este mismo martes termina el plazo para que las FARC entreguen también al organismo internacional un listado con sus bienes, uno de los temas más polémicos de la transición de la guerrilla hacia un partido político prevista para fines de este mes.



Márquez aseguró que el inventario será entregado este martes, cumpliendo con las fechas y agregó que “incluye algún dinerillo” pero no alcanza con las cifras “exorbitantes” de la Fiscalía, que cifró esa fortuna en cientos de millones de dólares hace unos meses.



“Hubo ingresos en dinero pero todo (fue) en el contexto del conflicto”, aseguró manteniendo la tesis que siempre sostuvieron los rebeldes.



Los ex combatientes de las FARC terminaron de entregar sus armas a la ONU a fines de junio. Desde entonces han estado almacenadas en esos contenedores.



Los rebeldes aceptaron dejar sus armas como parte de un acuerdo de paz alcanzado con el gobierno a fines del año pasado para cerrar más de medio siglo de enfrentamiento armado que dejó más de 250.000 muertos, 60 mil desaparecidos y millones de desplazados.