Tony Blair cree que aún es posible abortar el Brexit

LONDRES (AP )

El ex primer ministro británico Tony Blair opinó que todavía existe la posibilidad de que Gran Bretaña no abandone la Unión Europea, alegando que frenar el Brexit es “necesario” para evitar daños económicos graves.



En un artículo publicado el sábado por su Institute for Global Change, el ex jefe de gobierno apuntó que los líderes de la Unión Europea podrían estar dispuestos a hacer “reformas y acuerdos” para mantener a Gran Bretaña en el bloque. Dijo que es posible llegar a un pacto sobre la libertad de movimiento, un principio clave de la UE que está en conflicto con el objetivo británico de poner límites a la inmigración.



Blair dijo que las condiciones en Gran Bretaña y Europa han cambiado desde el referéndum de junio de 2016, cuando los votantes británicos decidieron abandonar la UE. Dijo que Europa tiene ahora algunos líderes nuevos, como el presidente centrista de Francia Emmanuel Macron. En Gran Bretaña, el gobierno conservador sufrió un revés en las elecciones del mes pasado.



Dijo además a Sky News que “cada día obtenemos pruebas nuevas” del daño que supone el Brexit para Gran Bretaña, como la ralentización del crecimiento económico y la drástica caída en el valor de la libra desde el referéndum de junio de 2016 sobre la permanencia en la UE.