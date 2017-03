Patrulla Fronteriza tardará años en cumplir orden de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

La Patrulla Fronteriza no reducirá los estándares de contratación para satisfacer la orden del presidente Donald Trump de agregar cinco mil agentes, y necesitará varios años para alcanzar su objetivo, dijeron el miércoles funcionarios de gobierno.



No se ha establecido un cronograma preciso, pero un funcionario señaló que el objetivo era contratar tantos agentes como sea posible en cuatro o cinco años. Otro funcionario dijo que no ocurriría de la noche a la mañana.



Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), la agencia que opera a la Patrulla Fronteriza, aceptaron hablar con The Associated Press a cambio de no ser identificados, a pesar de la insistencia de Trump de que los reporteros deberían citar a la gente por su nombre.



El aumento en la contratación de agentes es una pieza crucial en los decretos de Trump sobre inmigración que han atraído menos atención que sus prohibiciones respecto a refugiados y otorgamiento de visas y planes para construir un muro en la frontera con México. Contratar cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza representaría un incremento de aproximadamente 25%, y el plan del mandatario de 10 mil agentes más es un aumento de alrededor de 50%.



Las órdenes ejecutivas de Trump no establecen una fecha límite para su cumplimiento y no está claro si el Congreso proporcionará los miles de millones de dólares que probablemente se requerirían. Trump propuso el objetivo de cinco mil agentes durante la campaña; los funcionarios de la CBP no mencionaron directamente cómo surgió esa cifra el miércoles, pero dijeron que era realizable.



Un funcionario de la CBP dijo que la agencia estaba comprometida con un requerimiento de que todos los solicitantes de empleo se sometan a un detector de mentiras, pero que estaba considerando no realizarlo en el caso de un número limitado de solicitantes, incluidos ciertos veteranos de guerra con al menos cuatro años de experiencia militar y algunos agentes judiciales de otras agencias federales.



Los funcionarios señalaron que 75% de los solicitantes no aprueban el polígrafo, aproximadamente dos terceras partes de ellos debido a la admisión de antecedentes delictivos u otros asuntos.