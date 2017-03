Corte polaca emite orden de arresto para presunto nazi

VARSOVIA, Polonia (AP)

Foto: Internet

Una corte polaca emitió el miércoles una orden de arresto para un residente en Minnesota para que responda por una masacre nazi en ese país, lo que allana el camino para que Polonia solicite su extradición de Estados Unidos.The Associated Press identificó al hombre como Michael Karkoc, de 98 años, quien fue comandante de una unidad SS que incendió aldeas polacas y mató civiles durante la Segunda Guerra Mundial.A principios de la semana, fiscales del Instituto de Recordación Nacional dijeron que según las pruebas que poseen, el ciudadano estadounidense Michael K. fue comandante de una unidad de la SS llamada Legión de Autodefensa Ucraniana que asaltaba aldeas polacas.Obtuvieron una orden de arresto de una corte en el este de Polonia, como paso hacia la extradición.El juez Dariusz Abamowicz dijo a la AP el miércoles que la corte regional de Lublin emitió la orden al determinar que había una "alta probabilidad" de que el sospechoso hubiera cometido los crímenes de guerra señalados por la fiscalía.Karkoc debe estar presente en la corte porque Polonia no admite el juicio en ausencia.No estaba claro cuándo el Ministerio de Justicia polaco enviaría el pedido de extradición a la justicia estadounidense.El Departamento de Estado en Washington y la procuraduría federal en Minnesotta no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones.La justicia polaca no ha dado a conocer el apellido del sospechoso porque las leyes de privacidad lo prohíben.