Lanzan Consejo Empresarial EU-Colombia

WASHINGTON D.C. (AP)

La Cámara de Comercio de Estados Unidos lanzó el miércoles un consejo empresarial con el que espera indicar al gobierno del presidente Donald Trump y a otros actores cuánta importancia asigna a la relación comercial con Colombia.



Myron Brilliant, vicepresidente ejecutivo y gerente de Asuntos Internacionales de la Cámara, dijo que una veintena de empresas estadounidenses se reunirían con representantes de ambos gobiernos para lanzar el Consejo Empresarial EU-Colombia, a través del cual esperan abordar obstáculos en la relación binacional tales como regulaciones o acceso a mercados.



Brilliant rehusó identificar a las empresas participantes antes de que el foro celebre en mayo su primera reunión formal en la capital estadounidense.



La cámara cuenta con un total de 14 consejos empresariales similares, incluyendo uno con Cuba, otro con Brasil y un diálogo bilateral con México.



Brilliant señaló que la creación del consejo tuvo un empujón clave en diciembre del año pasado cuando la Cámara y la Asociación de Industriales de Colombia firmaron en Cartagena un memorando de entendimiento de cooperación económica en presencia del presidente Juan Manuel Santos y el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden.



"Esperamos que el gobierno de Trump quiera retomar donde terminó el gobierno de (Barack) Obama en la formulación de su propia sociedad estratégica con Colombia", dijo Brilliant a The Associated Press antes del lanzamiento del consejo.



El embajador colombiano Juan Carlos Pinzón dijo que "no podría haber un mejor momento" para el lanzamiento del consejo empresarial porque "Colombia trabaja para construir prosperidad y paz duradera, lo que ayudará no solo a nuestros dos países sino a la región".



La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha trabajado por largo tiempo para apoyar la relación comercial con Colombia.



Durante el gobierno de Obama, Estados Unidos y Colombia suscribieron un tratado de libre comercio que ha permitido a Estados Unidos convertirse en el primer socio comercial y ser el receptor de 32% de las exportaciones colombianas en 2016, según cifras del Departamento de Comercio citadas por la Cámara. En tanto, Colombia es el socio comercial 22 de Estados Unidos y el tercero en América Latina tras México y Brasil.



Brilliant indicó que la conversación telefónica que Santos sostuvo con Trump a pocos días de llegar a la Casa Blanca es una "señal concreta de que la administración entiende la importancia de Colombia". Sin embargo, admitió que transcurrirá un largo tiempo antes de que los países latinoamericanos puedan ver la estrategia del republicano hacia la región, mientras termina de conformar su equipo de economía internacional.



Agregó que el consejo empresarial otorgará gran importancia a la etapa del postconflicto iniciada tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.



"Vemos al comercio como una manera de ayudar con algunas de las dificultades económicas que Colombia enfrenta como resultado del conflicto", indicó Brilliant.