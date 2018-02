Nikolas Cruz relata cómo perpetró el letal tiroteo en Florida

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El adolescente acusado de utilizar un fusil semiautomático para matar a 17 personas en una secundaria de Florida confesó haber llevado a cabo uno de los tiroteos escolares más letales en Estados Unidos y haber ocultado municiones adicionales en su mochila, según un informe policial publicado hoy.



Tras matar a 17 personas y herir a otras 14, Nikolas Cruz huyó de la escuela e incluso se detuvo en un Subway y un McDonald´s antes de ser arrestado.



La policía está reconstruyendo la cronología de los eventos antes y después del tiroteo masivo en la secundaria Marjory Douglas en Parkland, Florida.



El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, dijo que el joven de 19 años llegó ayer en un Uber a la escuela alrededor de las a las 14:19 de la tarde (13:19 hora de México). Hasta el momento no se tienen pruebas de que el conductor supiera lo que iba a ocurrir o estuviera implicado en la masacre, dijo el sheriff.



A partir de ahí, el ex estudiante de la secundaria Marjory Douglas ingresó al edificio principal, llevando un rifle AR-15 comprado legalmente y varios cargadores. Cruz comentó a los agentes que llevaba más cargadores a la escuela y que los mantuvo ocultos en su mochila hasta que llegó al campus.



En el reporte del departamento de policía del condado Broward, se afirma que Nikolas Cruz les dijo a los investigadores que disparó contra los estudiantes en los pasillos y en los terrenos de la escuela. Comenzó a rociar balas en aulas cercanas, ocasionalmente regresaba a ciertas habitaciones para golpearlas nuevamente.





Mientras los estudiantes empezaban a huir, Cruz decidió hacer a un lado su fusil AR-15 y el chaleco que traía puesto para poder mezclarse entre la multitud y pasar inadvertido, contó el adolescente. La policía recuperó ambas cosas.



Menos de 40 minutos después de que abrio fuego contra sus ex compañeros, Cruz dejó caer su rifle y su mochila y huyó de la escuela a pie, mezclándose con los estudiantes que corrían para salvar sus vidas.



El sospechoso incluso entró a un Subway dentro de un Walmart cercano y compró una bebida, dijo el sheriff. Luego fue a un McDonalds y se sentó áhí durante varios minutos mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas y la policía lo buscaba. Finalmente fue detenido en un área residencial a 3 kilómetros de la escuela a las 15:41 p.m. (14:41 tiempo del centro de México).



HUÉRFANO, DEPRIMIDO Y CON AFICIÓN A LAS ARMAS



Un día después del tiroteo se dio a conocer más información sobre el sospechoso. Nikolas Cruz era una persona solitaria que trabajó en una tienda de "Todo por un dólar", se unió al programa escolar de preparación de reservas para las fuerzas armadas y publicaba fotografías de armas en Instagram, donde también traslucía su gusto por disparar a los animales. Al menos un estudiante dijo que sus compañeros de clase bromeaban que Cruz sería “el que dispare dentro de la escuela”.



Nacido en setiembre de 1998, Nikolas Cruz y su hermano fueron adoptados al nacer por una pareja de cincuentones, según el diario Sun Sentinel.



Su madre adoptiva, Lynda Cruz, murió de una neumonía a finales del año pasado, y Nikolas fue acogido por la familia de un compañero de clase en una casa en la que tenia su propia habitación.



El abogado de la familia de acogida, Jim Lewis, aseguró al diario que "no lo vio venir".



"Lo acogieron diciéndose que así hacían una buena acción", explicó. "Era un poco raro, estaba un poco deprimido después de la muerte de su madre pero ¿quién no lo estaría?", estimó el abogado.



Un tipo "extraño" es uno de los calificativos más usados por los estudiantes de bachillerato del colegio que conocieron a Cruz, quien había recibido tratamiento psiquiátrico en una clínica de problemas mentales, pero luego dejó de ir.



Dakota Mutchler, una estudiante de 17 años que asistió a la escuela con Cruz, dijo que "había algo desagradable en él" y que al pasar a la secundaria comenzó "a volverse un poco más raro", hasta el punto que llegó incluso a vender cuchillos que extraía de su mochila.



Vecinos de Cruz señalaron al diario Sun-Sentinel que habían tenido que llamar en varias ocasiones a la Policía por incidentes con el joven, algunos de ellos relacionados con disparos a pollos.



"CUERPOS EN EL SUELO Y SANGRE POR TODOS LADOS"



Cruz fue encausado por homicidio el jueves por el ataque en la secundaria de esta comunidad tranquila ubicada a orillas del parque nacional de los Everglades.



Fue el tiroteo más letal en una escuela del país desde que un hombre armado atacó una primaria en Newtown, Connecticut, hace más de cinco años.



Mientras tanto, los estudiantes pasaban apuros para describir la violencia que se desató en sus salones de clase durante un día normal justo antes de que la jornada terminara.



Catarina Linden, una estudiante de segundo año de 16 años, dijo que se encontraba en clase de matemáticas avanzadas el miércoles cuando comenzó el tiroteo.



“Le disparó a la niña que estaba junto a mí”, contó, y agregó que cuando finalmente pudo abandonar el salón de clases, el aire estaba lleno de humo de la pistola. “Pisé muchísimos casquillos. Había cuerpos en el suelo y sangre por todas partes”.



Entre los muertos están un entrenador de fútbol que también trabajaba como guardia de seguridad, un estudiante de último grado que tenía planeado asistir a la Universidad de Lynn y un director deportivo que participaba en su templo católico.



Algunos de los cuerpos continuaban dentro de la escuela el jueves mientras las autoridades analizaban la escena del crimen. Trece personas que resultaron heridas seguían hospitalizadas, incluidas dos en condición grave.



Se ordenó que Cruz permanezca detenido sin derecho a fianza durante una breve audiencia judicial.