Phoenix rechaza adoptar estatus de ciudad santuario

PHOENIX, Arizona(AP )

El Concejo Municipal de Phoenix rechazó el miércoles una solicitud para adoptar el estatus de ciudad santuario para inmigrantes, después de un beligerante y emotivo debate que terminó con cánticos contra el concejo.



El concejo votó después de horas de testimonios de aproximadamente 30 personas que en ocasiones fueron pendencieros y emocionales.



La mayoría de las personas que hablaron ante el concejo estuvieron a favor de adoptar la política, y muchos entonaron "¡qué vergüenza!" después que el concejo votó en contra.



Los gobernantes de la ciudad dicen que la histórica ley de inmigración de Arizona de 2010, conocida como SB1070, prohíbe a cualquier ciudad del estado convertirse en un santuario.



La mayor parte de la ley fue anulada en los tribunales, pero los gobernantes de la ciudad dicen que las secciones que siguen vigentes impiden que agencias de gobiernos locales restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración.



El alcalde demócrata Greg Stanton realizó la moción para rechazar la solicitud, pero dijo que apoya a los inmigrantes y está contra políticas del presidente Donald Trump para deportar a más gente.

Calificó la decisión como un asunto de legalidad.



Muchos oradores hicieron mención del arresto y deportación ocurridos la semana pasada de una mujer del área metropolitana de Phoenix luego de una visita de rutina al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).



Quienes proponen el estatus de santuario dijeron que el concejo municipal debería de dejar de separar a familias como la de Guadalupe García de Rayos, la madre de dos ciudadanos estadounidenses que fue deportada la semana pasada.



La oradora María Castro dijo que su madre es una inmigrante que carece de estatus legal y tiene miedo por las políticas del gobierno de Trump.



"No podemos permitir que esto siga ocurriendo", enfatizó Castro. "Están sucediendo deportaciones todos los días. Se están dejando huérfanos en casa casi cada día".



Alrededor de ocho personas hablaron contra la petición, y muchas dijeron que la inmigración ilegal es un asunto serio que tiene que ser atendido.



"Esto es Estados Unidos de América", dijo Tim Rafferty. "Nos construimos sobre leyes. Esto no se trata de ser vil o ser odioso. Estas son nuestras leyes de inmigración".



La votación fue realizada como consecuencia de una orden de Trump que exige que las autoridades de inmigración arresten y deporten a más personas.



La denominación de ciudad santuario no es uniforme, pero en esencia prohíben a la policía local cooperar con autoridades federales de inmigración.



La zona metropolitana de Phoenix alberga aproximadamente a 250.000 inmigrantes que están en el país sin permiso, según un reporte de la semana pasada del Pew Research Center. El reporte está basado en datos de 2014.



Nueva York, Los Ángeles y Houston tienen la cifra más alta de inmigrantes que carecen de estatus legal.