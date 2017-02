Gran cantidad de crisis apabullan joven gobierno de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Con menos de un mes en funciones, la Casa Blanca del presidente Donald Trump está asediada por una gran cantidad de situaciones críticas.



Divisiones, disfunciones y bajas de personajes clave han dejado al joven gobierno casi paralizado, y a los aliados preguntándose cómo resurgirá. Las osadas acciones que marcaron los primeros días de Trump en el cargo han dado paso a un andar a rastras, un reconocimiento tácito de que el mandatario y su equipo no habían preparado a fondo una agenda.



Casi una semana después de que la prohibición del gobierno a refugiados e inmigrantes fue bloqueada por una corte federal, la Casa Blanca está aún teniendo problemas para reagruparse y definir su siguiente movimiento sobre ese asunto.



Han transcurrido seis días desde que Trump —quien prometió niveles sin precedente de acción inmediata— anunció una nueva directriz de política o un plan legislativo de gran calado.



Su equipo está hendido por la división y plagado de distracciones. Tan sólo esta semana, la controversia ha forzado la salida de su principal asesor de seguridad nacional y la renuncia de su nominado a secretario del Trabajo.



"Otro día en el paraíso", dijo sarcásticamente Trump el miércoles después de que su reunión con empresas minoristas fue interrumpida por preguntas de reporteros sobre los vínculos entre su personal de campaña y funcionarios rusos.



Colegas republicanos han comenzado a manifestar sus frustraciones y su abierta ansiedad de que la Casa Blanca de Trump descarrile sus esperanzas en cuando a acción legislativa.



El senador John Thune exigió el miércoles que la Casa Blanca "deje atrás la etapa de lanzamiento".

"Hay cosas aquí que queremos que se realicen, y queremos tener un enfoque claro de nuestra agenda; y esta constante interferencia y ruido con estas cuestiones que siguen surgiendo es una distracción", se quejó Thune.



El senador John McCain explotó contra el enfoque de la Casa Blanca respecto a la seguridad nacional, lo calificó como "disfuncional" y preguntó "¿quién está a cargo? No conozco a nadie fuera de la Casa Blanca que lo sepa", agregó.



Tal nivel de crítica por parte de aliados es inusual durante lo que es visto con frecuencia como un período de luna de miel para un presidente nuevo. Pero Trump, un personaje ajeno a la política que hizo campaña casi tanto en contra de su partido como a favor de éste, tienen sólo una reserva pequeña de buena fe para protegerse. Su gobierno ha realizado intentos accidentados de colaborar con legisladores y con sus propias agencias.



Los funcionarios han comenzado a tratar de cambiar algunas tácticas, y algunos escenarios, con la esperanza de estabilizar el barco. La Casa Blanca anunció el miércoles que Trump realizaría el sábado en Florida un mitin estilo campaña, el primero de su presidencia. El presidente ha mencionado frecuentemente lo mucho que adora las multitudes afectivas y el consentimiento de sus partidarios.



Pasar de una crisis a la siguiente no es algo sin precedente, particularmente para una Casa Blanca que aún está buscando su cimiento; pero las interferencias que se han arremolinado alrededor de Trump alcanzaron fuerza de huracán muy rápido y no han disminuido.



El miércoles, su nominado al cargo de secretario del Trabajo, el ejecutivo del sector de comida rápida Andrew Puzder, retiró su nominación, en momentos en que el gobierno aún sufre las secuelas de la forzada renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien tuvo que dejar el puesto después de que se descubrió que engañó al vicepresidente sobre sus contactos con el embajador ruso.



La salida de Flynn marcó el regreso de un asunto que Trump probablemente no podrá hacer que pase rápidamente. La relación del presidente con Moscú continuará siendo escudriñada e investigada, en ocasiones al parecer alimentada por filtraciones dentro de su propio gobierno.