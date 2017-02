Honduras activa en EU un plan de defensa de sus migrantes

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

El gobierno de Honduras activó los mecanismos de urgencia de su red consular en Estados Unidos, para auxiliar a los migrantes hondureños que enfrenten el peligro de ser víctimas de las políticas antiinmigratorias del presidente estadounidense Donald Trump y de sufrir arrestos y deportación, anunciaron este martes fuentes oficiales.



De manera paralela, el estatal Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras exhortó hoy al gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a “asegurar acciones coordinadas” entre la embajada y cónsules en EU “para proteger” a los migrantes.



La inquietud por el impacto de las políticas de Trump con deportaciones masivas de sus ciudadanos desde EU es creciente en Honduras, así como en Guatemala y El Salvador, que integran el Triángulo Norte de Centroamérica y son una de las principales fuentes continentales de migrantes irregulares hacia suelo estadounidense.



Las preocupaciones se agravaron luego de que, el pasado fin de semana hubo redadas de migrantes irregulares en ciudades de EU, con más de 600 detenidos que, según la administración Trump, son mayoritariamente delincuentes, por lo que serán deportados.



En un informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras reportó que sus consulados han “recibido instrucciones precisas para realizar acciones de atención y protección consular” en beneficio de los hondureños que residen en el exterior “sin importar su condición migratoria y atendiendo especialmente a aquellos connacionales que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad”.



Los consulados cumplirán jornadas laborales ampliadas que implican actividades todos los días de la semana, anunció.



“Hacemos un llamado a los hondureños que se encuentran en el exterior, a continuar observando y respetando las leyes de los países de tránsito y destino, a mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas que pongan en riesgo su integridad personal”, aseguró.



La cancillería de Honduras informó que un total de 2 mil 68 hondureños fueron deportados desde EU del 1 de enero al 8 de febrero de 2017, a un promedio de 53 diarios. El número actualizado de hondureños expulsados por EU fue de 21 mil 587 en 2016 y de 19 mil 321 en 2015, según registros oficiales.



Vigilante. El Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, anunció hoy que estará “atento” para que los consulados cumplan con su misión de proteger los derechos de los inmigrantes hondureños en EU.



“Es importante que el Estado hondureño coordine acciones de protección diplomática y consular para los migrantes”, insistió, al instar a la sociedad civil y, en especial, a las organizaciones no gubernamentales, iglesias y universidades “a contribuir activamente con sus alianzas con instituciones norteamericanas para lograr la protección de los hondureños” en EU.



“Estaremos acompañando a nuestros compatriotas en todo aquello que tiene que ver con la promoción y respeto de sus derechos humanos”, afirmó.



Herrera explicó que su dependencia pondrá nuevamente a disposición de los inmigrantes hondureños en EU un enlace en su sitio digital para atender quejas sobre posibles violaciones a los derechos humanos y aclaró que las denuncias serán manejadas “en la más estricta confidencialidad”.



Explicó que a la página en Internet se incorporará la legislación nacional e internacional “sobre el tema de los inmigrantes para que estos tengan una idea más clara de sus derechos y deberes como personas”.



“Aunque no podemos interferir en las competencias de otras instancias del Estado, si tenemos la atribución de supervisar que se cumpla la Constitución, los tratados internacionales y hacer las observaciones pertinentes para que el gobierno oriente su accionar en el marco del respeto al Estado de derecho”, subrayó.