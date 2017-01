Maduro presenta mensaje anual a tribunal en vez del Congreso

CARACAS, Venezuela(AP)

El presidente Nicolás Maduro presentó este domingo su mensaje anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional.



Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país suramericano, en medio de una situación económica que el mandatario venezolano calificó de "compleja" y "difícil" ante la fuerte caída de los precios petroleros.



Maduro lamentó no haber entregado su informe anual de gestión al Congreso y dijo que el país enfrenta una "circunstancia excepcional". Acusó a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, de estar legislando "fuera de la constitución" y en "desacato" de las sentencias de la Corte.



En un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, el mandatario acusó a la mayoría opositora de promover una acción golpista, luego de que la semana pasada aprobó una declaración de abandono del cargo de parte de Maduro, por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales. Esa acción la anuló días después el Tribunal Supremo.



Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5.291 millones de dólares, lo que representó una caída del más del doble en comparación de 2015, cuando se lograron entradas por 13.000 millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras.



El gobernante admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica "difícil" y "compleja" que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un "milagro de Dios, milagro de la revolución", porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.



El mandatario anunció que para hacer frente a la crisis acordó un nuevo decreto de emergencia económica, pero no ofreció detalles. Agregó que decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. Reiteró que partir del lunes comenzarán a circular otras nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares.