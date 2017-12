EU: Médico se declara culpable de haber usado su esperma para inseminar pacientes

INDIANAPOLIS(AP)

Un médico retirado de fertilidad de Indianápolis acusado de inseminar pacientes con su propio esperma no cumplirá condena alguna luego de declararse culpable el jueves de los cargos de haber mentido a los investigadores.



Un juez del Condado de Marion le dio al Dr. Donald Cline una sentencia suspendida de un año.



El médico de 79 años se había declarado culpable de dos cargos de obstrucción de la justicia y enfrentaba hasta tres años de prisión por cada cargo.



Algunos de los hijos ahora adultos de los ex pacientes de Cline presentaron una queja ante la fiscalía general de Indiana en 2014 después de que sospecharon que Cline había inseminado a algunos de sus pacientes con su propio esperma.



Cline, quien se retiró en 2009, inicialmente escribió a los investigadores para negar las acusaciones.



Las pruebas de paternidad indican que Cline es probablemente el padre biológico de al menos dos de los hijos de sus pacientes, de acuerdo con los registros judiciales.



Esos niños alegan que las pruebas genéticas en línea muestran que él puede ser el padre de otras 20 personas.



Cline le dijo a seis adultos que creía que eran sus hijos, ya que había donado su propio esperma unas 50 veces a partir de la década de 1970, según documentos judiciales.





Les había dicho a sus pacientes que estaban recibiendo esperma de residentes médicos o estudiantes de medicina y que no se usaban espermatozoides de ningún donante más de tres veces.



No se presentaron otros cargos contra Cline porque Indiana no prohíbe específicamente a los médicos de fertilidad el uso de su propio esperma.



Un ejemplo prominente en el que un médico de fertilidad usó secretamente su propio esperma fue Cecil Jacobson, que pudo haber engendrado hasta 70 niños de 1976 a 1998 en Vienna, Virginia.