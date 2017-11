Sessions dice no haber revisado informe del FBI sobre negros

WASHINGTON D.C. (AP )

El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo el martes que no está familiarizado con un informe del FBI sobre extremistas negros que ha alarmado a algunos legisladores, lo que derivó en un intercambio incómodo de preguntas y respuestas con el principal fiscal de la nación, cuya carrera política se ha visto lastrada por cuestiones de raza.



La evaluación de inteligencia de 12 páginas por parte del FBI, escrita en agosto, describe a grupos “extremistas de identidad negra” que, según la agencia, están enfocándose cada vez más en las fuerzas del orden luego de homicidios de negros a manos de la policía, incluido el del joven Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 2014.



La revista Foreign Policy fue el primer medio de comunicación en informar sobre el informe, el cual causó indignación entre algunos legisladores negros.



La representante demócrata Karen Bass presionó a Sessions sobre el informe durante una audiencia de supervisión de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, y explicó que los activistas están preocupados de que serán tachados injustamente por protestar.



“¿Usted cree que existe un movimiento de afroestadounidenses que se identifican a sí mismos como extremistas de identidad negra, y qué hace ese movimiento?”, le preguntó Bass a Sessions.



El secretario de Justicia indicó que no había revisado los hallazgos del informe, pero dijo estar “consciente de que hay grupos que tienen un compromiso extraordinario con su identidad racial, y algunos se han transformado incluso en activistas violentos”.



Cuando se le preguntó lo mismo pero con referencia a grupos de blancos, Sessions tuvo problemas para contestar.



“Por ahora no se me ocurre”, señaló. Bass le mencionó al Ku Klux Klan y a los neonazis.



Sessions dijo que no sabía si el FBI tenía evaluaciones de inteligencia similares sobre esos grupos.



Tampoco mencionó si el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), que con frecuencia se manifiesta después de enfrentamientos con la policía por cuestiones raciales, es “un grupo extremista”.



“Yo no he declarado eso”, aseveró.



El intercambio con los representantes fue significativo para Sessions, un republicano que fue senador por Alabama y que ha enfrentado cuestionamientos sobre temas relacionados con la raza durante las décadas que se ha desempeñado en la esfera pública, incluido durante sus audiencias de confirmación este año.



Las acusaciones sobre comentarios con carga racial le costaron un puesto de juez federal en la década de 1980.



Y aunque ha descrito dichas acusaciones como hirientes e injustas, los grupos defensores de los derechos civiles siguen escépticos acerca del compromiso de él para defender los intereses de ellos.



Muchos de los cambios que ha ordenado en las políticas del Departamento de Justicia han sido favorables para grupos policiales locales, que están entre sus principales aliados.



Bass preguntó qué haría Sessions para proteger los derechos de los que protesten contra la policía.



“Este departamento no atacará ilegalmente a las personas”, respondió.