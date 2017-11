Corte dominicana confirma libertad a implicados de Odebrecht

SANTO DOMINGO (AP )

La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana confirmó el martes la libertad bajo fianza otorgada a los dos principales implicados en los supuestos sobornos millonarios de la compañía brasileña Odebrecht.



El ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, y el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de Odebrecht, salieron sonrientes del tribunal tras escuchar el veredicto y se negaron a ofrecer declaraciones. Díaz y Rondón habían sido beneficiados por un tribunal con la libertad condicional y el pago de fianzas millonarias a principios de septiembre, luego de permanecer tres meses en prisión preventiva por su presunta implicación en los sobornos.



Según la Procuraduría, Rondón se encargó de distribuir las coimas por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 a funcionarios a fin de que la compañía constructora consiguiera 17 contratos millonarios con el gobierno. Díaz firmó varios de esos documentos.



La Procuraduría apeló la liberación bajo fianza al considerar que entorpecía su investigación y solicitaba que ambos implicados fueran enviados a prisión preventiva durante un año en espera de juicio.



La jueza Miriam Germán, presidenta de la sala penal de la Suprema Corte, explicó en la audiencia del martes que no existen nuevas motivaciones para detener nuevamente de manera preventiva a los implicados.



Juan Antonio Delgado, abogado de Rondón, aseguró en declaraciones a periodistas que su cliente pagó la fianza, tiene impedimento de salida del país y se ha presentado a todas las citas ante la Procuraduría, por lo que no existe peligro de fuga. Delgado insistió que la fiscalía no ha presentado pruebas concretas contra su cliente, sino solo “conjeturas” basadas en “supuestas declaraciones de unos brasileños”.



Además de Rúa y Rondón, la Procuraduría solicitó a finales de mayo el arresto y prisión preventiva contra otras 12 personas, incluido el ministro de Comercio, Temístocles Montás, varios ex funcionarios y legisladores.



Mientras tres legisladores no pueden ser procesados porque gozan de inmunidad parlamentaria, los otros implicados están en libertad bajo fianza o condicional en espera de que la Procuraduría presente de manera formal los cargos y comience el juicio penal.



La Procuraduría dominicana abrió la investigación a principios de este año, luego de que las autoridades de Brasil y de Estados Unidos revelaran que ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber pagado sobornos por unos 788 millones de dólares a funcionarios de diez países de América Latina y dos de África.