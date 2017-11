Moore pierde apoyo de republicanos tras acusaciones de acoso

WASHINGTON D.C. (AP )

Roy Moore está perdiendo el apoyo de sus copartidarios republicanos después de que otra mujer lo acusó de manosearla cuando era una adolescente, a fines de la década de 1970, un nuevo revés a su campaña para alcanzar una banca en el Senado que de pronto parece estar disponible para cualquiera.



"Les puedo decir sin titubear que esto es absolutamente falso", dijo Moore el lunes durante una conferencia de prensa convocada abruptamente en Gallant, Alabama, después de que trascendieron las nuevas acusaciones. "Nunca hice lo que ella dice que yo hice. Ni siquiera conozco a esa mujer".



El ex juez de la Corte Suprema de Alabama y cristiano conservador habló después de que Beverly Young Nelson, ahora de 56 años, contara su historia llorando durante una conferencia de prensa en Nueva York.



Una noche, cuando tenía 16 años, Moore le ofreció llevarla a casa desde su trabajo en un restaurante en Gadsden, Alabama, dijo. En vez de eso, Moore, un cliente habitual, estacionó su auto detrás del restaurante y aseguró las puertas para mantenerla dentro, le apretó el cuello mientras trataba de empujar su cabeza hacia su entrepierna y tratar de sacarle la blusa, dijo Nelson.



"Pensé que iba a violarme", dijo la mujer.



Moore dejó de sujetarla y mientras ella se iba del carro, él le advirtió que nadie le creería porque él era un fiscal del condado, dijo Nelson. Ella agregó que su cuello se puso "negro y azul y morado" al día siguiente.



Moore comenzó a perder el apoyo de sus copartidarios incluso antes de que Nelson hiciera pública su acusación. El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, arremetió contra él el lunes, en base a los reportes del Washington Post sobre otros incidentes relacionados con Moore y muchachas adolescentes hace décadas. El Post publicó sus reportes la semana pasada.



"Les creo a las mujeres", dijo McConnell, republicano por Kentucky, dando más fuerza a un esfuerzo intenso de parte de líderes para deshacerse de Moore antes de la elección especial del 12 de diciembre, que ha virado de una victoria republicana asegurada a una contienda que ahora los demócratas podrían ser capaces de ganar.

Moore respondió a McConnell por Twitter.



"La persona que debería de retirarse es @SenateMajLdr Mitch McConnell. Él ha fallado a los conservadores y debe de ser reemplazado", escribió Moore. También indicó que no tenía intenciones de poner fin a su campaña.



"Me sentiré honrado de tenerte a mi lado en mi esquina mientras lucho a brazo partido contra las fuerzas diabólicas que me tratan de mantener fuera de Washington", dijo en un mensaje enviado a sus seguidores para recaudar fondos.