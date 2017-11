Vinculan redes sociales con aumento suicidios adolescentes

CHICAGO(AP )

Los suicidios de adolescentes están aumentando justo en momentos en que va en alza también el uso de las redes sociales y ambos fenómenos podrían estar relacionados, indica un estudio.



Los suicidios adolescentes aumentaron entre 2010 y 2015 luego de casi dos décadas en baja, de acuerdo con datos de la agencia federal Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Se desconoce el motivo del alza.



El estudio plantea la pregunta sin responderla, pero insinúa que el uso creciente de las redes sociales podría ser uno de los factores.



Se ha atribuido suicidios recientes de adolescentes al acoso a través del Internet, y los perfiles que describen vidas “perfectas” podrían afectar la salud mental de los jóvenes, de acuerdo con los investigadores.



“Después de horas de recorrer mensajes en Instagram me siento peor porque me siento excluida”, dijo Caitlin Hearty, una estudiante de secundaria de 17 años residente en Littleton, Colorado, quien ayudó a organizar una campaña offline el mes pasado después de varios suicidios de adolescentes en la zona.



“Nadie coloca mensajes sobre los malos momentos que pasan”, dijo Chloe Schilling, de 17 años, quien participó de la campaña en la que cientos de adolescentes aceptaron no usar el Internet ni las redes sociales durante un mes.



Los autores del estudio investigaron los informes sobre suicidios de los CDC correspondientes a 2009-15 y los resultados de dos encuestas entre estudiantes secundarios sobre actitudes, conductas e intereses. Participaron medio millón de adolescentes de 13 a 18 años.



Se les preguntó sobre el uso de artefactos electrónicos, medios impresos, televisión y tiempo con los amigos.



Las preguntas sobre los estados de ánimo incluyeron la frecuencia de sensaciones de impotencia y considerar o intentar el suicidio.



Los autores no investigaron las circunstancias individuales de los suicidios.



La doctora Christine Moutier, jefa médica de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, dijo que el estudio presenta pruebas endebles a favor de una teoría muy difundida y que son muchos los factores que tienen influencia sobre el suicidio adolescente.



El estudio apareció el martes en el periódico Clinical Psychological Science.



Los datos incluyen:



—El uso por los adolescentes de teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos durante al menos cinco horas diarias aumentó de 8% en 2009 a 19% en 2015. Estos mostraban un 70% más de probabilidades de tener pensamientos o tomar medidas suicidas que los que reportaban una hora diaria de uso.



—En 2015, el 36% de todos los adolescentes reportaron sensaciones de profunda tristeza o desesperanza, o de pensar en, planear o intentar el suicidio, comparado con el 32% en 2009. En las niñas las tasas eran mayores: 45% en 2015, comparado con 40% en 2009.



—En 2009, 58% de las niñas de último año de secundaria usaban las redes sociales diariamente o casi; en 2015, esa cifra había aumentado a 87%. La probabilidad de experimentar depresión era 14% mayor que en las que usaban las redes sociales con menos frecuencia.