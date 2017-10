Reportan 48 muertos por huracán "María" en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP )

Las autoridades de Puerto Rico el sábado elevaron la cifra de muertes provocadas por el huracán "María" en tres para un total de 48, sobre la base de informes médicos.



Según el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, la oficina forense determinó que el huracán fue la causa de las tres muertes.



Una sucedió en la población central de Caguas, donde una persona no pudo obtener su diálisis debido a la falta de electricidad.



Otra ocurrió en la vecina Juncos, donde una persona con insuficiencia respiratoria no pudo ser tratada. La tercera se produjo en Carolina, en el norte de la isla, y se debió a un ataque cardíaco que no pudo ser tratado.



Pesquera dijo que la cifra podía aumentar.



Desde el paso de María el 20 de septiembre, la mayor parte del territorio estadounidense carece de electricidad y sufre escasez de agua potable.