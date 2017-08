Fustiga Trump a jefe de Merck que protestó contra el racismo

TRENTON, Nueva Jersey(AP)

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de agosto de 2017

El presidente Donald Trump arremetió contra el director general de la tercera mayor farmacéutica de Estados unidos, después de que el ejecutivo renunció a un consejo asesor presidencial porque el mandatario no condenó de inmediato la violencia que surgió durante una manifestación de supremacistas blancos el fin de semana en Charlottesville, Virginia.Fue hasta el lunes al medio día que Trump condenó directamente a los grupos de odio, pero eso no pareció calmar las críticas contra Trump por no haber reaccionado cuando se dieron los enfrentamientos que dejaron una mujer muerta.El presidente y director general de Merck, Kenneth Frazier, escribió el lunes en Twitter que "los líderes de Estados Unidos deben honrar nuestros valores fundamentales y rechazar claramente cualquier expresión de odio, intolerancia y supremacía de grupo, que va en contra del ideal estadounidense de que todas las personas son creadas iguales".Frazier es uno de los pocos ejecutivos de raza negra en encabezar una empresa de la codiciada lista Fortune 500.Trump se burló del ejecutivo casi inmediatamente después de que renunció. Tuiteó que Frazier "¡tendrá ahora más tiempo para BAJAR LOS ESTAFADORES PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS!".Las farmacéuticas han estado en el caldero por los altos precios de sus productos en Estados Unidos. Aunque Trump también las ha criticado, todavía tiene que cumplir su promesa de acotarlas.Con el filoso comentario, Trump pareció atacar a un ejecutivo de una industria que ha tratado de transparentar de alguna forma los precios de los medicamentos.El intercambio encendió las redes sociales el lunes y muchas personas aplaudieron a Frazier y criticaron a Trump. Algunos empresarios también apoyaron al directivo.El director general de Unilever, Paul Polman, tuiteó: "Gracias @Merck Ken Frazier por un liderazgo fuerte y defender los valores morales que hicieron este país lo que es".Frazier no es el primer empresario que renuncia al consejo de asesores de la Casa Blanca. Hace poco partieron el fundador de Tesla, Elon Musk, y el director de Walt Disney Co., Bob Iger, después de que Trump sacó a Estados Unidos del tratado de París contra el cambio climático.