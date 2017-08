Critican a Trump por no condenar a supremacistas

WASHINGTON, D.C(AP / AGENCIA REFORMA)

La Casa Blanca defendió a Donald Trump por las críticas que recibió por no nombrar específicamente a los supremacistas blancos en su condena a una jornada violenta el sábado en Charlottesville.



El mandatario fue objeto de fuertes críticas después de que dijera que condenaba "el odio y el fanatismo por múltiples partes", y no se refiriera en específico a los supremacistas blancos.



"El Presidente dijo enérgicamente en su declaración de ayer que condena todas las formas de violencia, intolerancia y odio y, por supuesto, incluye a los supremacistas blancos, al KKK, a los neonazis y a todos los grupos extremistas", dijo el portavoz de la Casa Blanca.



APOYO "BLANCO"



El ex integrante del Ku Klux Klan David Duke dijo a que los nacionalistas blancos "estamos tratando de cumplir con las promesas de Donald Trump".



El sitio web neonazi Daily Stormer alabó al mandatario, afirmando que los comentarios del presidente "fueron buenos, no nos atacó, sólo dijo que el país debe estar unido, no dijo nada específico en contra de nosotros".