Cabildero ruso que asistió a reunión con Trump Jr. niega ser espía

WASHINGTON D.C. (AP )

Un ex oficial militar soviético que es un reconocido cabildero ruso-estadounidense dijo el viernes haber asistido en junio de 2016 a una reunión con el hijo, el yerno y el director de campaña de Donald Trump, en un nuevo giro en las cambiantes explicaciones del equipo de Trump sobre ese encuentro.



Rinat Akhmetshin confirmó en entrevista con The Associated Press su participación en ese encuentro. Akhmetshin no estaba inicialmente identificado como una de las personas que asistieron a la reunión realizada en la Torre Trump de Nueva York y que presumiblemente era parte de los esfuerzos de Moscú para ayudar al magnate a llegar a la Casa Blanca.



La reunión ha renovado las dudas en cuanto a si hubo alguna coordinación entre los colaboradores de Trump y Rusia para interferir en la elección presidencial -a fin de ayudar al multimillonario e impedir el triunfo de Hillary Clinton- y sobre si han hablado con franqueza sobre sus contactos con extranjeros.



Tanto investigadores federales como del Congreso examinan los posibles vínculos entre el equipo de campaña de Trump y Moscú.

Según trascendidos, Akhmetshin tiene vínculos con los servicios de inteligencia de Rusia, lo que él tacha como “campaña de calumnias”.



Akhmetshin es un personaje bien conocido en Washington, donde cabildea a favor de los intereses de Moscú que tratan de restar importancia a las acusaciones de un abogado que murió en una prisión rusa, y que fue la razón para que Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia.



Akhmetshin dijo a la AP que perteneció a las fuerzas armadas soviéticas en una unidad de contrainteligencia, pero que nunca recibió entrenamiento formal como espía.



En emails difundidos días atrás por Donald Trump Jr., un publicista musical dijo que organizó la reunión porque una abogada rusa quería transmitirle información perjudicial sobre la candidata presidencial demócrata. El intermediario afirmó que el encuentro era parte de los esfuerzos del Kremlin para ayudar al candidato republicano.



Si bien el hijo del presidente ha confirmado la presencia de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la reunión, no mencionó la asistencia de Akhmetshin. El hijo de Trump ha asegurado que no recibió la información prometida.



En una declaración emitida el domingo, Trump Jr. dijo que la abogada afirmó que ella tenía información de que personas vinculadas con Rusia estaban aportando recursos al Comité Nacional Demócrata y apoyando a Clinton, aspectos que Akhmetshin avaló en su entrevista con la AP.



En su primera entrevista pública sobre la reunión, Akhmetshin dijo que acompañó a Veselnitskaya a la Torre Trump, donde se encontraron con un intérprete. Dijo que se enteró de la reunión hasta ese día, cuando la abogada le pidió que asistiera. Akhmetshin dijo que llegó vestido con jeans y camiseta.



Akhmetshin dijo que Veselnitskaya llevó a la reunión una carpeta con documentos impresos que detallaban lo que ella pensaba era una entrega de fondos ilícitos a los demócratas.



Veselnitskaya entregó el contenido a los allegados de Trump e insinuó que la publicación de semejante información ayudaría a la campaña de Trump.



Trump Jr. preguntó a la abogada si tenía evidencias suficientes que respaldaran sus afirmaciones; por ejemplo, si podía demostrar el flujo de recursos. Pero Veselnitskaya respondió que el equipo de campaña de Trump necesitaría ampliar las investigaciones. Después de eso, Trump Jr. perdió interés, según Akhmetshin.