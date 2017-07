Tratan de impedir que Lula se postule: Rousseff

(AP )

La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff considera que el hecho de que su mentor y predecesor Luiz Inácio Lula da Silva haya sido declarado culpable de corrupción tiene como fin impedir que él se postule a los comicios del año próximo.



En una entrevista con The Associated Press el viernes en Río de Janeiro, Rousseff dijo que ningún candidato aliado con el presidente Michel Temer cuenta con los votos para superar a Lula.



La ex mandataria señaló que solamente la realización de elecciones directas podría aliviar la crisis política de Brasil después de que el fiscal general del país acusó a Temer de corrupción. La cámara baja del Congreso decidirá en agosto si el mandatario debería ser suspendido y enjuiciado.



Rousseff fue destituida y sometida a un juicio político el año pasado por manipular el presupuesto fiscal, y Temer la reemplazó. Lula fue declarado culpable de corrupción el jueves.