Banda de guerra toca a Daft Punk en el desfile del Día de la Bastilla

(GH)

El desfile del Día de la Bastilla de este viernes combinó las tradicionales exhibiciones de poderío militar con música de Daft Punk.



Después de la presentación habitual, una banda interpretó algunos éxitos del grupo francés, como ‘Get Lucky’, seguido por 'One More Time' y 'Harder, Better, Faster, Stronger', que sin duda emocionó al público.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, como invitado de honor.



Los gobernantes se sentaron juntos, con sus esposas, y conversaron animadamente mientras la banda de guerra tocaba.