Pide sheriff de EU usar "madre de todas las bombas" contra narcos

(SUN)

I have been saying this for 10 years. Enough is enough. This Moab can b used on Mexican drug cartel. These are good days ahead. — Richard K. Jones (@butlersheriff) 14 de abril de 2017

Apenas un día después de que Estados Unidos lanzara la llamada “madre de todas las bombas” ("Mother of all bombs”, MOAB por sus siglas en inglés) sobre objetivos yihadistas en Afganistán, un sheriff de Ohio sugirió usar la misma arma contra los cárteles mexicanos."Lo he estado diciendo durante 10 años. Suficiente es suficiente. Esta MOAB puede ser usada contra los cárteles de droga mexicanos. Nos esperan buenos días", escribió Richard K. Jones, sheriff del condado de Butler, en su cuenta oficial de Twitter.La MOAB es la mayor bomba no nuclear que tiene la fuerza armada de EU y, de acuerdo con Jones, esta debería ser utilizada para combatir a los cárteles, aunque no especificó si esto sería sobre territorio mexicano.De acuerdo con Univision, no es la primera vez que este alguacil, gran partidario del presidente Donald Trump, hace comentarios contra México.En 2014, Jones envió una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto , con una factura de 900 mil dólares como “deuda” por “tratar con sus criminales”. “Creo que es simplemente justo que me faciliten ayuda económica”, decía el sheriff en su carta a Peña.Además de sus escandalosos comentarios, Jones es conocido por sus duras medidas antiinmigrantes. Tanto, que ha sido comparado con el polémico sheriff del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio.En una ocasión, Jones puso una señal con la leyenda “Aliens ilegales aquí” en una prisión del condado. En otro momento, colocó varios carteles con su foto para exigir a los negocios que no emplearan a inmigrantes indocumentados y ha solicitado a Trump que envíe agentes migratorios federales para inspeccionar comercios.Además, es fiel partidario del plan de Trump de frenar el subsidio federal para las llamadas ciudades santuario, que ofrecen refugio a los indocumentados.“EU es lo primero, tenemos que dejar de poner en peligro al pueblo estadounidense permitiendo la amnistía a los ilegales y dándoles santuario”, dijo entonces el sheriff.Durante la campaña presidencial, Jones -que fue elector en el consejo electoral de EU- hizo una fogata con las cartas en las que varios ciudadanos le pedían no votar por Donald Trump e incluso tuiteó varios videos y selfies junto a la hoguera y un letrero de Trump.